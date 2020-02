Alonso dimite: “Así es imposible seguir”

“He dedicado toda mi vida a esto. Cuento con el apoyo de mis compañeros del PP vasco, pero no con el de la dirección nacional de mi partido, y así es imposible seguir”. Alfonso Alonso se ha despedido este lunes de la vida política, abandonado la presidencia del PP vasco días después de haber sido defenestrado como candidato a lehendakari por la dirección nacional del partido, que le impuso una coalición electoral para el 5 de abril que el ex ministro de Sanidad y ex alcalde de Vitoria rechaza de plano.

El ya ex presidente del PP vasco deja la política y dimite de su cargo al no contar con la confianza del partido, a cuya dirección nacional pidió que respete “la mayoría de edad” de los populares de Euskadi.

Alonso ha comunicado este lunes su dimisión a la Junta Directiva del PP vasco después de que el líder nacional del partido Pablo Casado, decidiera apartarlo el domingo como candidato a lehendakari en favor de Carlos Iturgaiz.

Un candidato de corte más conservador que Alonso, de la cuerda del ex ministro del Interior Jaime Mayor Oreja, que ya está haciendo guiños a Vox, una formación de la que el defenestrado no quería saber nada.

En la rueda de prensa posterior a la citada junta, visiblemente emocionado y con la voz entrecortada por momentos, Alonso ha reivindicado la singularidad del PP vasco y ha admitido “una colisión” con Génova en la forma de entender la política y el propio partido, y también en la manera de entender España y su diversidad.

Alonso ha reconocido que ha podido cometer errores, aunque ha puntualizado que siempre ha actuado con “la convicción de lealtad al proyecto común del PP”.

La designación de Iturgaiz ha caído como una bomba, pero Alonso ha explicado que a pesar del “apoyo” de sus compañeros vascos no era “razonable” continuar al frente de la formación en Euskadi tras perder la confianza del partido, una decisión “que no tiene marcha atrás y es irrevocable”.

“En el País Vasco somos muy celosos de la defensa de nuestro proyecto político porque lo hemos defendido a costa de nuestra seguridad personal y el sufrimiento de nuestras familias”, ha expuesto Alonso, que ha añadido: “El PP vasco se ganó su mayoría de edad hace muchísimo tiempo por su coraje, su valentía y su fidelidad a esos principios por encima de su propia seguridad”.

La secretaria general del PP de País Vasco, Amaya Fernández, ha asumido de forma interina y en aplicación de los estatutos del partido las funciones de presidenta del PP vasco.Así lo informó en un comunicado la dirección nacional del PP que aprovechó para mostrar su “profundo reconocimiento” a la trayectoria política de Alonso y a su labor desarrollada como presidente del PP Vasco. “Agradecemos su entrega y dedicación a Vitoria, al País Vasco y a España en defensa de la libertad de todos”, agragaba la misiva.

Casado también le agradeció su labor. “Muchas gracias Alfonso Alonso por tu entrega y dedicación a Vitoria, al País Vasco y a España en defensa de la libertad de todos. El Partido Popular seguirá siendo siempre tu casa”.

Alonso ocupaba la presidencia del PP vasco desde 2015 tras relevar también tras otra crisis interna a Arantza Quiroga. Antes fue alcalde de Vitoria entre 1999 y 2007, diputado, portavoz en el Congreso y ministro de Sanidad con Mariano Rajoy.