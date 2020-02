Álvarez de Toledo insiste en un pacto global con Cs en toda España

La portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, insistió ayer en que la posible alianza con Ciudadanos debe de hacerse al "máximo nivel" para toda España y no sólo para las comunidades en las que se celebran este año elecciones autonómicas, Galicia, País Vasco y Cataluña.

Respondió a la oferta de la portavoz de Cs, Inés Arrimadas, que la excepcionalidad que ella argumenta para pactar en estos tres territorios es también en el resto de España y, por tanto, la "reagrupación" de los dos partidos debe producirse a nivel español. Por lo que respecta a la situación concreta en cada una de las comunidades, Álvarez de Toledo defendió que el presidente de la Xunta y líder del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, vuelva a ser el candidato porque ha conseguido "la heroicidad" de mantener su mayoría absoluta en Galicia.

Pero en el caso del País Vasco, cree que la situación es "distinta", ya que hay una mayor "fragilidad" de lo que denomina constitucionalismo y, aunque admitió que el actual líder del PP vasco, Alfonso Alonso, puede ser el candidato, rechazó "presuponer lo que se va a decidir" si hay un acuerdo con Cs. También en Cataluña se da esta situación, aunque el líder del PPC, Alejandro Fernández, le parece "el mejor político" de Cataluña y le gustaría que fuese el candidato.

Por su parte, ayer el presidente de la Xunta rechazó la propuesta de Arrimadas de concurrir juntos a las elecciones e incidió en que la "fórmula" para que todos los representantes del centroderecha acudan unidos a las urnas en el marco de las elecciones autonómicas previstas para este año es bajo las siglas de "la fórmula común" que representa el PPdeG.

"Aquello que funciona, dejémosle que siga funcionando y lo que esté unido, no lo desunamos para unirlo posteriormente. Lo que esté unido y lo que funciona debemos apoyarlo todos. Nosotros estamos a disposición de Ciudadanos para ver cómo lo que funciona y está unido puede seguir uniéndose y funcionando como alternativa a partidos como el BNG y el PSOE", añadió.

Mientras, el líder andaluz de Cs y vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, descartó ayer un acuerdo con el PP a nivel nacional, y precisó que sólo se puede "justificar" para elecciones autonómicas en "Navarra, Cataluña o País Vasco".

"Más allá de eso no veo ninguna otra posibilidad" de un pacto "futuro" entre Cs y PP, aseveró Marín antes de recordar que esta opinión la ha dejado "muy clara" a su portavoz en el Congreso, Inés Arrimadas, y a la dirección nacional de su partido. Explicó que en Andalucía dos fuerzas políticas "que pensamos de forma distinta" como PP y Cs han formado desde hace un año un Gobierno de coalición con un "resultado bastante positivo, pero eso no significa que tengamos que ir juntos a ningunas elecciones. El España Suma no lo comparto", zanjó.