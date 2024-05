Antonio Maíllo obtiene la mayoría absoluta y será el coordinador general de IU

Antonio Maíllo regresa y gana, será el nuevo coordinador general de IU en sustitución de Alberto Garzón. El dirigente andaluz se había retirado de la primera línea de la política para recuperarse de una enfermedad, ha seguido dando clases en un instituto durante este tiempo, pero decidió regresar ante la situación de su formación, una de las componentes de Sumar. Las bases le han otorgado una mayoría del absoluta a Antonio Maíllo, del 53,4%, lo que supone que ganará la elección que ahora se debe producir en la coordinadora federal, que es el máximo órgano entre asambleas. "El apoyo ha sido espectacular, no me esperaba tanto", ha indicado Maíllo, que este lunes participaba en Sevilla en una manifestación de profesores contra las políticas de la Junta.

Maíllo llevaba en su lista al secretario general del PCE, Fernando Santiago, así como a la andaluza Amanda Meyer, y ha ganado a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego. La dirigente valenciana ha alcanzado un 23,4%. Los otros dos competidores, Álvaro Aguilera y José Antonio García Rubio, han logrado un 14,1% y un 8,3%. La tesis de Maíllo frente a sus competidores ha sido que Sumar debe ser más que una coalición electoral de partidos, en la que además IU debe tener una mejor representación.

Esta amplia victoria convierten a Antonio Maíllo en el coordinador general de IU en unos momentos de especial crisis de Sumar, el proyecto liderado por la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz. IU forma parte de Sumar, pero no participará en su dirección hasta que no se resuelvan los problemas de representatividad que han surgido. Tras el fracaso de las elecciones gallegas y vascas, Sumar ha dejado que en las catalanas sea Comuns los que le representen. El proyecto de Yolanda no ha cuajado, y en su revitalización tiene mucho que ver esta vuelta del dirigente andaluz.

En sus primeras declaraciones ante los periodistas ha indicado: "Dijimos que queríamos una dirección plural y vamos a hacer una dirección plural e integrada sobre bases políticas, porque esta organización necesita el concurso de todos". "Hay que empujar a toda la organización para conseguir los mejores resultados" en las elecciones europeas con Sumar, tras lo cual se centrará en "seguir movilizando en la calle y ensanchándose en alianzas sociales". Quien será el nuevo líder ha asegurado que "juntos y juntas vamos a hacer una IU fuerte y útil para los trabajadores de este país, que es para quienes tenemos que serlo".

"IU ha demostrado su fortaleza y su territorialidad, es una organización viva, dispuesta a amplios consensos sociales, venimos a representar a la gente normal, de la periferia, ante la política embarrada que se hace desde Madrid", ha indicado.

Antonio Maíllo nació en Lucena en 1966, aunque ha pasado buena parte de su vida en Sanlúcar, en Aracena y en Sevilla. Es licenciado en Filología Clásica, y profesor titular desde 1990, profesión que ejerce en la actualidad en un instituto de Sevilla. Durante los años 2013 a 2019 fue coordinador general de IU, y parlamentario desde 2015 a 2019. Maíllo participó en las negociaciones que conformaron los gobiernos de coalición en Andalucía entre el PSOE e IU.

La candidatura de Maíllo ha obtenido algo más de doble de votos que la ministra Rego, 4.463 frente a 1.957. Ambos estaban enlazados con la anterior dirección de Alberto Garzón, pero difieren en cuanto a su participación en Sumar. Mientras que Rego apostaba por una suerte de coalición electoral, Maíllo prefiere una integración en condiciones de igualdad con otros partidos.

En Sumar se integra también Más País, que tiene una fuerza especial en Madrid. Eso hizo que en esta comunidad se privilegiase al partido de Íñigo Errejón, se le dejase la representatividad de la marca propia y se apartase, por tanto, a IU. Podemos dejó Sumar y el grupo parlamentario en el Congreso después de que ninguno de sus dirigentes entrasen en el Gobierno.