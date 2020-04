Aplazado el debate del decreto de violencia machista por la cuarentena de Irene Montero

La ministra de Igualdad, Irene Montero, no ha recibido el alta médica tras haber dado positivo dos veces por coronavirus y la convalidación del decreto ley que tenía pendiente defender hoy en el Pleno del Congreso se ha tenido que posponer otra semana más. Montero comunicó que estaba infectada el pasado 12 marzo y se puso en cuarentena, pero el día 30 de ese mes volvió a dar positivo y, aunque según explicó el pasado fin de semana ya no tiene síntomas, aún no ha recibido el alta médica.

Las otras dos ministras que han tenido Covid-19 ya están recuperadas y se han reincorporado a sus puestos. La titular de Administraciones Públicas, Carolina Darias, quien también dio positivo dos veces, anunció el pasado sábado anunció que ya estaba curada.

Por otro lado, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, que llegó a estar unos días ingresada en el hospital y desde el pasado 26 de marzo seguía la recuperación en su casa, ha informado este mismo martes de que ya ha superado la enfermedad.

El Congreso tiene pendiente votar la convalidación del decreto ley que el Ministerio de Igualdad aprobó el pasado 31 de marzo para declarar esenciales los servicios de atención a las mujeres víctimas de violencia machista, mientras siga vigente el estado de alarma.

La Cámara Baja programó inicialmente ese debate para la semana pasada, pero luego lo pospuso a la sesión de hoy porque la ministra de Igualdad, que tiene que defenderlo ante el Pleno del Congreso, seguía todavía enferma por el coronavirus. Pero el debate tampoco podrá sustanciarse ahora puesto que Irene Montero aún no se ha podido reincorporar a la actividad pública y tendrá que volver a posponerse alguna semana más.