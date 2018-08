El 'Aquarius' busca un puerto

La Iglesia: "No cerremos los ojos ni cerremos puertas"

El arzobispo de la Archidiócesis de Madrid, el cardenal Carlos Osoro, defiende que la emigración "es un derecho de todos" los seres humanos y, por tanto, "no podemos" quitárselo a nadie, aunque sí debe ser regulado. "El mundo este en el que vivimos es esta casa que es de todos los hombres, no es sólo de unos pocos", subrayó Osoro en una entrevista en RNE. "Lo más fácil es cerrar los ojos y no ver, pero creo que eso un cristiano no lo puede hacer. Tiene que abrir los ojos y ver las situaciones de los hombres. Otra cosa es cómo se regulan esas situaciones, que hay que regularlas ciertamente, pero no cerremos los ojos ni cerremos puertas, ni cerremos derechos ni eliminemos derechos que son fundamentales de las persona humanas", reivindicó al ser preguntado por el cierre de fronteras a la inmigración por el que han optado algunos países europeos.