Arrimadas no descarta su adiós como presidenta en la refundación de Ciudadanos

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, sostiene que el proceso de refundación que ha puesto en marcha su partido para intentar la remontada electoral no tiene precedentes en España y asume que esa revisión interna de la organización naranja puede afectar incluso a su posición como líder de la formación. "En la refundación está en cuestión todo, todo menos una cosa: nuestros valores liberales", apuntó.

La política jerezana ensalza la tarea emprendida por Ciudadanos para volver a conquistar al electorado y que tendrá como primer hito las elecciones municipales y autonómicas de mayo. Arrimadas presume de que su partido es el que "que más autocrítica ha hecho en España". "Llevamos dos años analizando las causas de la bajada, pero ya es hora de mirar al futuro", dijo, incidiendo en que tienen la "obligación moral" de defender el espacio del centro político. "España no se puede permitir otra vez tener que elegir entre rojos y azules", añadió.

Para "reconectar" otra vez con los españoles y convencidos de que "sigue habiendo muchos que quieren una opción liberal de centro, reformista y moderna", la formación ha emprendido una refundación que se prevé concluya en enero con, según sus palabras, "una opción mucho más interesante y más sexi en términos electorales". "Tenemos que volver a ser ese partido que proclama sin complejos ideas valientes y necesarias que mucha gente piensa pero ningún partido se atreve a decir", resumió.

Preguntada si la refundación puede pasar por ella misma, subrayó: "En la refundación está en cuestión todo, todo menos una cosa: nuestros valores liberales y el espacio que representamos. Lo demás se puede renovar todo".

"No podemos pregonar que somos un partido reformista hacia fuera pero no estar dispuestos a reformar todo hacia dentro. Hicimos cambios importantes hace dos años, pero seguimos dispuestos a cambiarlo todo porque somos un partido reformista hacia fuera y hacia dentro y yo la primera", agregó. En este contexto, señala que todos los miembros de la dirección, empezando por ella, tienen sus "cargos a disposición de la militancia" desde que llegaron. En cualquier caso, serán los militantes quienes decidan todo y no oculta que ella "se siente con fuerzas para seguir luchando por España".