Arrimadas echa un pulso a Sánchez

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha condicionado el apoyo de su partido a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) a que el Gobierno de Pedro Sánchez retire la enmienda a la ley educativa para eliminar que el castellano deje de ser considerada como lengua vehicular y que se comprometa por escrito que no habrá un referéndum de autodeterminación en Cataluña.

En una rueda de prensa telemática tras la reunión de la Ejecutiva de la formación naranja, Arrimadas aseguró que mantendrán hasta el mismo momento de la votación del dictamen la mano tendida al Ejecutivo, pero que el presidente socialista tendrá que elegir la vía moderada que ofrece Ciudadanos o la del separatismo.

"Si quiere que en la foto final estén los partidos separatistas", insistió la líder naranja, entonces no cumplirá con las demandas presupuestarias y económicas que le plantea Cs "y se centrará en las contrapartidas que le pide el separatismo".

Arrimadas es ahora más clara con las exigencias de su partido a la hora de negociar las cuentas públicas del año que viene, ya que hasta este momento no había sido así de contundente. También en relación con los Presupuestos, la líder del partido naranja anunció que su formación no apoyará hoy las siete enmiendas a la totalidad a las cuentas y explicó que también pedirá que los PGE contemplen ayudas directas y no créditos para aquellas empresas que tiene que cerrar temporalmente por la crisis de la pandemia, en línea con las medidas aprobadas por otros países europeos.

Avanzó, además, que no desistirán de la aprobación de un permiso retribuido para aquellas familias que tengan hijos en cuarentena y que no puedan teletrabajar para impulsar la conciliación. En esa línea, recalcó que Cs tiene "dos compromisos" con los españoles y no van a renunciar a ninguno de ellos, uno es mejorar el proyecto del Gobierno "para frenar las barbaridades" de Podemos y el segundo evitar "las concesiones" a los partidos independentistas. "Las contrapartidas que exigimos son incompatibles con el separatismo", subrayó Arrimadas, al poner la pelota sobre el tejado de Sánchez, que debe elegir entre unas cuentas moderadas –dijo– "o una mayoría Frankenstein que sólo piensa en ayudar a Junqueras".

Puso en valor lo ya conseguido por su partido, como evitar la subida del IVA a la escuela concertada y a la sanidad privada o el "dieselazo" en el trámite de enmiendas. Mientras otros, como el PP o Vox, criticó, "gritan mucho pero no conseguían nada", Cs ha elegido sentarse a negociar "para que ese alivio a las familias se pudiera producir" en lugar de presentar la que hubiera sido la octava enmienda de totalidad.

Precisamente, en este compromiso que aseguran tener con los ciudadanos, Arrimadas, la secretaria general del partido, Marina Bravo, y la portavoz de Educación, Marta Martín, se reunieron este martes con representantes de la escuela concertada y especial para trasladarles de nuevo el apoyo de la formación con las familias que deciden educar a sus hijos en estos centros y reafirmarse en que seguirán trabajando para evitar las barbaridades que pretende llevar a cabo la ley Celaá.

Asimismo, Cs votará en contra de los PGE al final de la tramitación parlamentaria si el Gobierno no incluye un compromiso por escrito de que no aceptará un referéndum de independencia en ningún territorio de España.