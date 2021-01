Arrimadas insiste en negociar con Sánchez para “trabajar por España”

También lamenta que se cuestione por qué no se presentó a una investidura: “Es obvio; no tenía mayoría en el Parlament. Si me hubiera propuesto, [Roger] Torrent no me hubiera dado una sesión de investidura”.

Fundadores de Ciudadanos dan la cara por ella pero no todos apoyan su estrategia

Destacados fundadores de Cs, como Francesc de Carreras y Xavier Pericay, abandonaron el partido por discrepancias con Albert Rivera, otros, como el dramaturgo Albert Boadella, no dejaron de apoyar al líder caído, pero pese a sus diferencias con Inés Arrimadas todos han decidido tirar del carro. Han decidido hacerlo de cara a las próximas elecciones catalanas, la primera oportunidad electoral que tiene el partido naranja para intentar levantar, aunque sea con una derrota controlada, la catástrofe electoral que Cs sufrió con Rivera el 10-N de 2019. No todos confían ciegamente en Arrimadas, pero sí le dan “un voto de confianza”, asegura a Efe De Carreras, que fue uno de los que empezó a promover el comunicado de la semana pasada en apoyo de Cs. De Carreras, que se dio de baja en el partido por diferencias con la decisión de Rivera de no facilitar la investidura de Pedro Sánchez, es de los que más defienden la estrategia de Arrimadas. “Lo está haciendo bien”, asegura. Otro de los fundadores de Cs, el actor y dramaturgo Albert Boadella, nunca ha renegado de Rivera y siempre ha respaldado el famoso veto a Sánchez, que finalmente abocó al país a la repetición electoral de noviembre, e incluso que buscara la complicidad de Vox. Pero sí cree que se equivocó al no demostrar a los electores que Sánchez no tenía intención alguna de llegar a un acuerdo de investidura. El más reticente con la nueva dirección es el escritor y ex portavoz de Cs en Baleares Xavier Pericay, que se alejó de la formación por no compartir la estrategia “hipercentralizada” de Rivera ni su inclinación a la derecha. Finalmente se dio de baja este pasado año por no compartir el apoyo de su partido a la prórroga de seis meses del estado de alarma, que lo interpretó como “una carta blanca” a Sánchez. Tampoco le gustó lo que para Pericay fue inicialmente una claudicación de Cs al callar ante la enmienda en la ley educativa por la que el castellano dejaba de ser lengua vehicular.