La Audiencia Nacional justifica sus razones para la extradición del exgeneral venezolano Hugo Armando Carvajal

No creen que se trate de un delito militar, dado que éste se comete en instalaciones de las fuerzas armadas o la Guardia Civil, y la droga en este caso iba destinada al mercado clandestino "civil" de Estados Unidos , por lo que se trata de un delito común. Discrepan también en que los hechos que le imputan las autoridades estadounidenses sean abstractos, pues a su juicio describen "la participación concreta del reclamado y otros miembros del cártel de los Soles en actividades de narcotráfico a gran escala en coordinación con las FARC durante un periodo de tiempo amplio de 20 años". Asimismo, rechazan que la condición de militar de Carvajal le autorizase a importar armas , pues prestar apoyo militar a operaciones de narcotráfico no puede conceptuarse como actos de servicio.

Respecto a la posible motivación política en la reclamación de Carvajal , por la que en un principio se renunció a la entrega, el pleno (18 magistrados) destaca que en función al convenio bilateral entre EEUU y España esta causa de denegación se reserva a la consideración del Gobierno , por lo que no correspondía a la sección tercera valorar esta circunstancia. Los jueces entienden que se cumple el principio de doble incriminación , necesario para entregar a Carvajal por unos delitos que en España equivaldrían a pertenencia a organización criminal o pertenencia o colaboración con organización terrorista y tráfico de drogas agravado.

El pleno de la Sala de lo Penal ha hecho públicos este lunes sus argumentos, después de conocerse el 8 de noviembre que daba luz verde a la extradición y revocaba una decisión inicial de la sección tercera de no entregarlo. Ese mismo día, dicha sección se vio obligada a emitir una orden de detención e ingreso en prisión para asegurar su traslado a Estados Unidos, pero la Policía no lo encontró en su domicilio de Madrid y desde entonces se le está buscando , sin que por el momento se haya emitido una orden internacional de detención.

La Audiencia Nacional accedió a la entrega a EEUU del exgeneral venezolano Hugo Armando Carvajal al considerar acreditada una c onducta continuada y organizada vinculada al narcotráfico durante 20 años, la venta de armas a las FARC a cambio de drogas y la protección armada a los cargamentos de cocaína. Y es que, según la reclamación de Estados Unidos, Carvajal, apodado el Pollo, integraba una organización dedicada al narcotráfico y relacionada con las FARC, tanto en Venezuela como en Colombia y también con destino a EEUU, según un auto notificado este lunes.

El juez De Prada, molesto por una presunta injerencia diplomática

José Ricardo de Prada, uno de los cuatro jueces que han emitido voto discrepante con la decisión del pleno de la Sala de lo Penal (18 magistrados), ha manifestado su "profundo malestar y desacuerdo" porque un consejero de la Embajada española en Washington "haya accedido al menos a un magistrado" para abogar por una "determinada solución" en la extradición de Carvajal.

En su voto particular, De Prada hace referencia a un posible contacto de un consejero de la embajada española en Washington con un juez del pleno en relación a la entrega de Carvajal. "No puedo sino manifestar mi perplejidad, profundo malestar y desacuerdo -dice De Prada- con el hecho de que una persona no parte en el proceso y fuera de los cauces procesales establecidos, aunque se trate de un consejero jurídico de la Embajada de España en Washington, haya accedido al menos a un magistrado del Pleno, abogando por una determinada solución del caso".

De Prada, que no menciona explícitamente por qué tipo de solución abogó esa persona, expresa su "esperanza de que fuera un episodio único y no haya tenido influencia real en el resultado de la deliberación", de lo que se desprende que dicho consejero se manifestó a favor de entregar a Carvajal.