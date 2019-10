La Audiencia Nacional deja visto para sentencia el juicio por el caso Bankia

La Audiencia Nacional dejó ayer visto para sentencia el juicio por la salida a Bolsa de Bankia, que desde el 26 de noviembre ha sentado en el banquillo a 34 acusados, entre ellos, el ex presidente de la entidad, Rodrigo Rato, por presunta estafa a inversores y falsedad en las cuentas del grupo de 2010 y 2011.

Después de 74 sesiones, la sección cuarta de la sala de lo Penal dio por concluida la vista oral tras completar el turno de última palabra, en el que Rato explicó que todas sus decisiones "fueron contrastadas con las opiniones del regulador y del supervisor" y en pos del "interés de los inversores y accionistas".

El tribunal deberá dilucidar ahora si atiende a la Fiscalía Anticorrupción, a la que se han adherido la mayor parte de acusaciones, que pide ocho años y medio de prisión para el ex ministro; seis años de prisión para el ex consejero ejecutivo de Bankia, José Manuel Fernández Norniella; cinco años de prisión para el ex vicepresidente de la entidad José Luis Olivas, y hasta nueve meses para su sucesor, Francisco Verdú.

También solicita penas de entre dos años y un año de cárcel conmutable por multa para los ex consejeros del grupo con presencia en los comités de auditoría, entre ellos sus antiguos presidentes, el ex ministro del Interior Ángel Acebes, y Alberto Ibáñez.

"Creo que todos somos conscientes de que la razón por la que se ha producido el juicio son las decisiones del Consejo de Administración que nos sustituyó", ha indicado el ex ministro Rato en su turno de última palabra.