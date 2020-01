Aval dividido del CGPJ a Delgado

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debía ser un mero trámite para confirmar a la candidata a dirigir la Fiscalía General del Estado bajo los requisitos de llevar 15 años en la carrera judicial y ser una jurista de prestigio. Pero la propuesta de Dolores Delgado, ex ministra de Justicia, no estaba bien vista por parte de la magistratura, sobre todo del ala más conservadora.

Aunque la decisión del Poder Judicial no era vinculante, finalmente aprobó el dictamen para avalar a Delgado con los votos de 12 vocales a favor y siete en contra. El texto que salió adelante valida este aspecto formal pero elude un pronunciamiento expreso sobre la "idoneidad" de la persona elegida por el Ejecutivo de Pedro Sánchez para ejercer este cargo. En las otras cuatro ocasiones en las que el CGPJ tuvo que informar sobre los anteriores fiscales generales (Consuelo Madrigal, José Manuel Maza, Julián Sánchez Melgar y María José Segarra), el órgano de gobierno de los jueces sí que hizo alusión en su informe a "los méritos" de los candidatos y la "afirmación de su idoneidad" para el nombramiento de máximo responsable del Ministerio Público.

El órgano de gobierno de los jueces tardó algo más de una hora en estudiar la propuesta de su presidente, Carlos Lesmes, que pese a salir adelante evidenció una grave ruptura en el seno de este órgano.

Hubo un voto particular discrepante al que se adherirán los siete vocales que votaron en contra, pero también otros votos concurrentes que redactará otro grupo de consejeros pertenecientes también al sector conservador, que votaron a favor de su propuesta pero que expresarán por escrito los motivos por los que ponen reparos a la idoneidad de Delgado para asumir la gobernanza de la Fiscalía General del Estado.

Los vocales que no respaldaron en contra son, según las mismas fuentes, Nuria Díaz, que es la que ha anunciado el voto particular a la que se adhieren los demás- José María Macías, Juan Martínez Moya, Juan Manuel Fernández, Gerardo Martínez Tristán, Juan Antonio Ballestero y Carmen Llombart. A favor votaron los vocales del sector progresista, que incluye a los designados por el PSOE y el del PNV, a los que se sumaron los conservadores Maru Carmona y Rafael Fernández Valverde.

Su voto particular concluirá que "la candidata propuesta por el Gobierno no es idónea para desempeñar el cargo y que las circunstancias que concurren en ella crean una apariencia de vinculación con el Poder Ejecutivo que no contribuye a la percepción de la independencia de la Fiscalía". "No basta que se haga justicia, sino que es necesario que se vea que se hace justicia", sostienen estos vocales en un voto particular en alusión a un proverbio inglés del que se sirven para argumentar su oposición a Delgado.

Fuentes presentes en el debate señalaron a EP que el tono de la deliberación no fue demasiado agrio, pero sí evidenció que los vocales del denominado sector conservador mantienen en bloque -aunque votaron a favor y otros en contra- una postura muy crítica con la decisión de Sánchez de apostar por la ex ministra de Justicia.

Vocales del sector progresista subrayaron el hecho de que fueran precisamente los más conservadores, los que han venido apoyando a Lesmes durante todo su mandato, los que votaron en contra de su resolución, que él vendió como un intento de alcanzar el mayor consenso posible tras constatar que la propuesta del Ejecutivo de Sánchez para nombrar fiscal general causaba reparos que no habían tenido candidatos anteriores.

En el Pleno no estuvieron presentes los 20 vocales que integran con Lesmes este órgano, pues faltaron Wencesalo Francisco Olea y Vicente Guilarte, pertenecientes al sector conservador. Además, la vocal Pilar Sepúlveda, designada a propuesta del PSOE, y cuya presencia no estaba prevista por razones de salud, intervino por videoconferencia, algo inédito hasta ahora.

Precisamente evitar la fractura del CGPJ es lo que llevó a su presidente a omitir la mención de idoneidad de Delgado, en aras a lograr el mayor consenso posible.