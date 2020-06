Ayuso admite que sopesó convocar elecciones anticipadas en Madrid

- La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso (PP), ha reconocido este lunes que sopesó hace unos días la posibilidad de convocar elecciones anticipadas, una idea que a juicio de su vicepresidente, Ignacio Aguado (Cs), sería "una irresponsabilidad".

En una entrevista con TVE, Ayuso ha explicado que valoró esa posibilidad "no tanto por un problema con Ciudadanos, ni mucho menos", dado que, "si tuviera que volver a pactar, volvería a hacerlo con ellos", sino porque no tiene "la menor duda" de que para el PSOE "no existe ahora mismo otra misión" que "partir" su Ejecutivo.

"Como autonomía, o como dirigente de la misma, estoy en una situación un tanto de indefensión ante el escenario político que estamos viviendo", ha indicado Ayuso, que respondía así a la información publicada por El Mundo según la cual la dirección nacional del PP frenó la intención de la presidenta madrileña de acudir a las urnas un año después de los últimos comicios.

"Es verdad que quería contemplar todos los escenarios, pero yo, desde luego, no voy a convocar elecciones. Es una decisión que me compete a mí y no lo voy a hacer", ha subrayado la presidenta.

Cs se pone de perfil

Por su parte, Aguado ha asegurado que "desconoce" si su socia de Gobierno se planteó convocar elecciones anticipadas, porque nunca se lo comunicó.

"Me parecería una irresponsabilidad, es lo último que esperan los madrileños a día de hoy. Diez meses después de formar Gobierno y en mitad de una pandemia convocar elecciones no tiene ningún sentido, y lo que sí permitiría, entre otras cosas, sería abrir la posibilidad de que la izquierda gobernase Madrid", ha señalado Aguado.

El vicepresidente también ha rechazado emprender una reestructuración del Gobierno autonómico, aunque ha apostillado que, "si hiciera falta", no descarta que se pudiese realizar.

"No está encima de la mesa llevar a cabo un reajuste de la Comunidad de Madrid. Nosotros apostamos por una estructura eficiente, donde se garantice que las personas y los puestos son los más eficaces, por lo que no está encima de la mesa una reestructuración del Gobierno", ha aseverado.

Casado ve solidez

El presidente del PP, Pablo Casado, ha afirmado que las coaliciones de su partido con Ciudadanos "son sólidas" y ha precisado que en el Gobierno de Madrid la relación con el partido naranja es "firme" y se aspira a culminar la legislatura.

"Lo que queremos -ha añadido- es culminar la legislatura porque pensamos que es positiva para los madrileños, bajando impuestos, mejorando la educación, mejorando la sanidad y también siendo el motor económico como ahora es la comunidad de Madrid, pero podría extraporarlo a nuestro pacto de gobierno en Andalucía, en Castilla y León y en Murcia", ha añadido tras una visita al complejo petroquímico de Petronor en Muskiz (Vizcaya).

Por su parte, el portavoz adjunto de Cs en el Congreso, Edmundo Bal, ha asegurado que en ningún momento el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido a la líder naranja, Inés Arrimadas, que rompiera con el Ejecutivo madrileño ni con los otros tres autonómicos en los que gobierna también con el PP.

Además, ha señalado que el Ejecutivo madrileño "va a durar para rato" y ha asegurado que no existe ninguna desconfianza entre los dos socios.