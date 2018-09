Aznar comparecerá ante el Congreso por la financiación ilegal del PP

El ex presidente del Gobierno José María Aznar comparecerá este martes ante la comisión del Congreso que estudia la supuesta financiación ilegal del PP para dar explicaciones sobre la gestión de las cuentas del partido que presidió entre 1990 y 2004.

Aznar fue el presidente del PP buena parte de los años en los que Luis Bárcenas trabajaba en la sede de Génova en el área de Finanzas del partido, así como cuando la red Gürtel que encabezaba Francisco Correa estaba en plena actividad y contrataba con gobiernos 'populares'.

Ante el tribunal que juzgó el caso Gürtel, Correa reconoció que en esos años accedía a la sede del PP en la calle Génova de Madrid con una "tarjeta especial" similar a la de los miembros de la Ejecutiva del partido, lo que le permitía sortear los controles de entrada y acceder directamente "por el parking".

Segunda cita de Aznar ante una investigación del Congreso

Esta será la segunda comparecencia de Aznar ante una comisión de investigación. La primera tuvo lugar en noviembre de 2004 ante los comisionados que investigaban los atentados yihadistas que tuvieron lugar en Madrid el 11 de marzo de aquel año.

Su nueva comparecencia, prevista para las 9:30 horas del próximo martes, fue impulsada por PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos y, al igual que lo que ocurrió con la de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, también tendrá carácter monográfico, lo que implica que podrá hablar sin límite de tiempo, mientras que los portavoces de los grupos contarán con 20 minutos cada uno para interrogarle mediante el formato pregunta-respuesta.

La citación de Aznar se cerró en una reunión de la Mesa y Portavoces de la comisión antes del paréntesis estival, en la que, además de reclamar una prórroga hasta febrero del mandato de sus trabajos, se decidió que a la vuelta acordarían nuevos comparecientes.

Más empresarios a partir del 26 de septiembre

Así, en un encuentro celebrado la semana pasada, los grupos resolvieron citar para el próximo 26 de septiembre a dos de los empresarios que aparecían como donantes del partido en los denominados papeles de Bárcenas, la supuesta contabilidad paralela que habría llevado el ex tesorero de la formación Luis Bárcenas.

Se trata del ex presidente de Sacyr Vallehermoso Luis del Rivero y del ex presidente de FCC José María Mayor Oreja, hermano del ex ministro del Interior Jaime Mayor, según confirmaron fuentes parlamentarias.

La comisión retomará así los interrogatorios a empresarios acusados de donar dinero al PP. El pasado mes de abril ya recibió al fundador de OHL, Juan Miguel Villar Mir, y a su yerno Javier López Madrid.

De momento, la comisión sigue sin poner fecha a la comparecencia del también ex presidente del partido MarianoRajoy que, en principio, será el último en acudir a este órgano antes de que los grupos parlamentarios inicien la redacción de sus conclusiones.