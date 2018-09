Aznar: "No voy a pedir perdón"

El ex presidente del Gobierno José María Aznar ha rechazado este martes pedir "perdón" por la corrupción en el PP porque su responsabilidad como jefe del Ejecutivo le alejaba, a su juicio, del conocimiento de la "gestión económica" de su partido.

En su comparecencia ante la Comisión de Investigación sobre la supuesta financiación irregular del PP y a preguntas del portavoz del PSOE, Rafael Simancas, Aznar ha recordado que "jamás" ha sido imputado ni llamado a declarar por el caso Gürtel.

"Por esas circunstancias y por estas responsabilidades, no tengo que pedir perdón por nada y no voy a pedir perdón porque usted me lo diga precisamente", ha avisado Aznar, que ha replicado a Simancas que el PSOE sí ha sido condenado por financiación ilegal.

El ex presidente del Gobierno ha recordado el caso Filesa, los ERE y otros casos que afectan a los socialistas y que, según sus datos, acumulan 370 cargos públicos sujetos a investigación en diferentes juzgados de España.

Aznar afirma que decir que el PP es un partido corrupto es un "poco exagerado", y ha asegurado que como presidente del partido siempre actuó "tajantemente" y "de una manera determinante" cada vez que tuvo que afrontar un caso de corrupción.