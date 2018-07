Aznar predice que el PP no podrá optar al Gobierno si no se refunda

A dos días de la primera vuelta de las primarias del PP, José María Aznar habló. El ex presidente del Ejecutivo y de la formación avisó de que si el partido no se refunda "dejará de ser una opción de Gobierno" y la "reestructuración del centroderecha" se hará desde unas "bases distintas", en alusión a Ciudadanos (C's), un partido que ya tiene "una parte de los activos del PP". Además, evitó apoyar en público a ninguno de los seis candidatos que compiten por presidir el PP, aunque en las filas populares dan por sentado que su aspirante es Pablo Casado.

En una entrevista en Onda Cero, Aznar reconoció que, aunque tiene el carné del PP, no se ha inscrito para votar en este proceso de primarias que elegirá al sucesor de Mariano Rajoy porque no va a "participar". "Estoy al margen porque mi posición como ex presidente del Gobierno y del PP es estar al margen de este proceso", manifestó.

Aznar señaló que él no ha cambiado de posición y agregó que el "problema de la cercanía o lejanía de los candidatos es una cuestión relativa a los candidatos". "Sigo estando donde siempre", afirmó para subrayar que es el PP el que ha modificado sus posiciones y provocado "desconcierto".

Al ser preguntado si cree que el PP está en peligro de extinción, aseguró que "depende", ya que, según incidió, si el partido "no es refundado dejará de ser una opción de Gobierno y la reestructuración de centroderecha se hará sobre otras bases distintas", donde situó a Ciudadanos, que ya tiene "una parte de los activos" del Partido Popular.