Belarra insiste en que buscarán acuerdo sobre el 'solo sí es sí' "protegiendo el consentimiento"

La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, afirmó que buscarán el acuerdo para el solo sí es sí, pero aseguró que protegerán el consentimiento, al tiempo que reprochó al PSOE que "le ha entrado el miedo" y "pretende volver al Código Penal de la Manada".

Así se manifestó Belarra en un acto en Valencia junto al vicepresidente segundo de la Generalitat, Héctor Illueca, y la síndica de Unides Podem en Les Corts, Pilar Lima. La ministra reprochó los "brutales ataques" de la derecha al feminismo, el Ministerio de Igualdad y el Gobierno, pero aseguró que "no esperaban" que al PSOE en este tema "le entrara el miedo".

"No nos esperábamos que el PSOE fuera a proponer volver al Código Penal de la Manada, y obligar a las mujeres a enseñar heridas para que algo se juzgue como agresión sexual, a decirle al juez si nos resistimos o a explicar si cerramos bien las piernas. Eso no me lo esperaba", manifestó.

Por ello, defendió que una mujer que no tiene heridas tras sufrir una agresión sexual "no es una víctima de segunda": "Si te quedaste paralizada y aterrorizada de miedo, no eres una víctima de segunda y tu agresor no merece menos pena, escuchadlo bien".

Belarra argumentó que "todo lo que está pasando con la ley del solo sí es sí es un resumen perfecto de todo lo que ha pasado esta legislatura": tras una "reacción desaforada de la derecha", es Podemos quien "defiende los cambios", mientras el PSOE se convierte en una "fuerza conservadora": "Siempre le entra miedo", señaló.

"Pasó con el tope al gas, con la subida del SMI, con la ley de familias y les pasa cada día con la ley de viviendas que no se acaba de aprobar", por lo que ha animado a "seguir empujando" y ha enunciado el lema de la formación: "Podemos es la única fuerza que transforma".