Belarra revela que no habla con Díaz desde julio y denuncia el veto a Podemos

La líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales en funciones, Ione Belarra, no ha vuelto a hablar con Yolanda Díaz desde el 23 de julio, el día de las elecciones. La líder de los morados ha denunciado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la líder de Sumar, Yolanda Díaz, pretender vetar a su partido en el futuro Gobierno de coalición e insta a ambos a rectificar. Eso sí, ha proclamado que su formación no será nunca una izquierda "dócil" ni de "régimen", que es lo que le gusta al PSOE.

Belarra, en declaraciones en el Congreso, lo primero que ha dejado claro es que el voto de los cinco diputados morados a la investidura este jueves de Sánchez será afirmativo, pero sí ha avisado de que si Sánchez y Díaz persisten en "el error de calado" de mantener al margen a Podemos "la transformación real va a estar seriamente comprometida".

"Yo creo que aún hay tiempo de rectificar y que se corrija ese posible veto a Podemos en el próximo Gobierno", ha lanzado Belarra. La también ministra de Derechos Sociales en funciones ha asegurado que Sumar no se ha ofrecido a su formación ninguna posible cartera ministerial y que, de hecho, ella no habla con Díaz desde el mes de julio, para también remarcar la autonomía de Podemos.

Podemos se queda sin ministerios

La ministra de Derechos Sociales en funciones ha asegurado que Sumar no se ha ofrecido a su formación ninguna posible cartera ministerial y que, de hecho, ella no habla con Díaz desde el mes de julio, para también remarcar la autonomía de Podemos. No obstante, Belarra ha precisado que en absoluto ve a su partido fuera del Gobierno definitivamente y que hay tiempo de reflexionar para revertir la situación, aunque ha vuelto a subrayar que la opción de apartar a Podemos del Gobierno es real.

Ha recordado que su partido fue "el motor" y quien peleó todas las grandes medidas de cambio de la pasada legislatura, insistiendo en que aún hay margen para que levanten ese veto a los morados. Un veto que atribuye a que al PSOE no le gusta esa forma que tienen de trabajar "muy autónoma" y con capacidad real de transformar porque lo que le interesa es "una izquierda dócil".

Luego, ha atribuido su salida del Gobierno de coalición a la "cláusula de exclusión histórica" que, bajo su criterio, se aplica a su espacio político y que se visualizó incluso en 2019, dado que el PSOE no quería gobernar con Podemos y tuvo que ir a una repetición electoral para asumirla. "Nosotros planteamos otra cosa que es ambición, transformación, valentía y es lo que aportamos a este Gobierno", ha concluido

La secretaria general ha evitado pronunciarse sobre una ruptura con Sumar que Pablo Iglesias ha anticipado, aunque todo apunta a que seguirán en Sumar porque perderían muchos recursos si se van al Grupo Mixto, pero podrían concurrir por su cuenta a las europeas de 2024 y complicarle la actividad parlamentaria a Díaz.