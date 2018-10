Bescansa pierde las primarias de Podemos en Galicia

Al final, han sido los inscritos los que han decidido que no era el momento de darle el liderazgo a Bescansa, ni siquiera por su apuesta feminista (con diez mujeres en los primeros puestos de su candidatura) ni por su promesa de abrir un nuevo ciclo en Galicia para dar paso a una "etapa sin Feijóo" en la Xunta después de casi diez años de Gobierno popular.

Muy sonados fueron sus desacuerdos con la cúpula morada por la estrategia de Podemos en Cataluña -"tenemos que hablar más para España y no solo para los independentistas", repetía-, o la presentación de su propia propuesta de reforma constitucional, que llevó de gira por múltiples territorios y sin ningún eco en los foros del partido.

Esa crisis no se cerró sin efectos colaterales. Bescansa renunció a ir en la lista del candidato a la Comunidad madrileña, quien por otro lado ya había dado por retirada su oferta, e Iglesias intervino para acelerar en Madrid un acuerdo que integrara en una lista a pablistas y errejonistas, quienes perdieron fuerza en la negociación.

Pese a ser consciente de que no contaba con la confianza de la dirección estatal, Bescansa concurría confiada a estas primarias. "Afortunadamente, las mujeres no tenemos que pedir permiso a ningún órgano de decisión" al decidir en política, decía hace unos días en una entrevista con Efe, y al final se ha demostrado que, al menos en Podemos, tener ese respaldo es importante.

La derrotada no participará en el Consejo Ciudadano Autonómico

Carolina Bescansa afirmó este jueves que va a hacer una "reflexión" para analizar los errores que la han llevado a perder en su intento de ser la secretaria general de la formación morada en su Comunidad. En una comparecencia ante los medios de comunicación en la capital gallega, avanzó que no participará en el Consejo Ciudadano Autonómico (CCA) con la intención de no interferir en el funcionamiento ordinario de la organización ni "incomodar" la nueva dirección. "Unicamente presenté mi candidatura a la secretaría general pero no al CCA", esgrimió.