De Bildu a Macarena Olona, día de contrastes

Día intenso este 28 de abril, cargado de noticias, titulares y nombres propios que abarcan todo el arco de la actualidad, con informaciones destacables en casi todos los ámbitos.

Amanecíamos pendientes del Congreso de los Diputados donde al Gobierno no parecían salirle las cuentas para aprobar su plan de medidas contra la guerra. Todos pendientes de un posible Alberto Casero de turno (¡Qué momento!) que al final no hizo falta. Bildu accedió a votar a favor de las medidas de Pedro Sánchez y los síes se garantizaban la superioridad en la votación definitiva que se producía pasadas las dos y media.

Gratis no le habrá salido al Gobierno de Sánchez, pero los abertzales supieron jugar su baza y se apuntaron al discurso de "no vamos a votar en contra de la mayoría de los ciudadanos". ¿Sentido de Estado? Hay dudas claro, pero aquí los que pierden al final son los independentistas catalanes y el PP de Feijóo que votaron que no.

Al tiempo que se desvelaba la primera de las incógnitas del día, se anunciaba que Juan Diego había muerto. El actor sevillano se nos iba en medio de la preparación de la capilla ardiente de otro 'grande' de Sevilla, el cardenal Amigo Vallejo, cuya pérdida aún se llora en la capital hispalense.

Respeto, cariño, agradecimiento, admiración fueron algunos de los términos más repetidos por compañeros y admiradores del actor sevillano, siempre comprometido con su trabajo y con los derechos de los trabajadores.

Nos quedamos con las ganas de saber qué le habría parecido el anuncio de la candidatura de Macarena Olona a la presidencia de la Junta de Andalucía por VOX. Muchas dudas tampoco tenemos sobre lo que hubiese dicho.

La alicantina confirmó el secreto peor guardado de las elecciones en Andalucía. Encabezará la lista de su partido. Queda por ver si se le pone "cara de presidenta", como decía Santiago Abascal, o por el contrario su designación movilizará por fin al electorado de izquierda en la comunidad andaluza.

En medio, el día dejó muchos más nombres: Daniel Luque, que abrió la Puerta del Príncipe por primera vez en la temporada taurina sevillana; Rafa Nadal, que volvió a causar sensación en una pista de tenis (y eso que solo entrenaba); Marc Márquez, que ya anda por Jerez para disputar el GP de España de Motos y hasta el agente deportivo Mino Raiola se coló entre las noticias del día, al tener que salir a desmentir su muerte.