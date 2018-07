El 'Brexit' zarandea Downing Street

Las diferencias sobre la política para el Brexit en el Gobierno británico llevaron a la renuncia de dos de sus principales ministros en las últimas horas y abrieron una crisis para Theresa May. Pocas horas después de que dejara su cargo el ministro para el Brexit, David Davis, se conoció este lunes la renuncia del de Asuntos Exteriores, Boris Johnson. Los dos eran los principales defensores de la salida de Reino Unido de la Unión Europea. "La primera ministra aceptó la renuncia de Boris Johnson como ministro de Exteriores", señaló la oficina de May en un comunicado.

Davis, partidario de un Brexit duro", renunció el domingo al cargo debido a sus desacuerdos con la nueva política de la premier sobre el tema y ya se preveía que Johnson podría seguir el mismo camino. En la misiva enviada a May en la que comunica su partida, Davis afirma que "la actual tendencia de políticas y tácticas" hace que "parezca cada vez menos probable" que el Reino Unido salga de la unión aduanera y del mercado único.

Ante el Parlamento, May agradeció a ambos su trabajo y confirmó sus diferencias en relación a la política para la salida de la UE. Además, defendió sus propuestas, a las que calificó de "creíbles y responsables" y que reflejan un "plan amplio y ambicioso". El Gobierno anunció que su nuevo ministro para el Brexit será Dominic Raab, un defensor acérrimo de que el Reino Unido abandone la UE, mientras que May designó como nuevo titular de Exteriores a Jeremy Hunt, hasta ahora en la cartera de Sanidad.

La noticia de las renuncias se difunde después de que el Gobierno alcanzara la semana pasada un acuerdo sobre un nuevo plan para la futura relación con la UE tras el Brexit, que se concretará el 29 de marzo de 2019. El nuevo plan prevé que tras la salida el Reino Unido siga estrechamente vinculado al mercado europeo para el intercambio de bienes.

El objetivo es no perjudicar el comercio y la cadena de suministro. Para garantizar este libre intercambio, se establecerían una serie de "reglas conjuntas" para que Londres mantenga regulaciones y estándares de la UE. En las próximas semanas se conocerán los detalles.

Davis dijo a May que temía que el enfoque de negociación del Gobierno "simplemente conduzca a nuevas demandas de concesiones". Apuntó que no quiere que caiga la jefa de Gobierno. En una entrevista a la BBC, manifestó que su renuncia fue por una cuestión de conciencia, pero consideró que May es "una buena primera ministra". "Me parece que estamos cediendo demasiado, demasiado fácil, y esa es una estrategia peligrosa en este momento", apuntó.

Las dimisiones representan un fuerte golpe para May, que cuenta con una estrecha mayoría en el Parlamento desde las elecciones del año pasado. Mientras, el líder de los laboristas, Jeremy Corbyn, consideró que la política para el Brexit del Gobierno fracasó. "May no tiene más autoridad y no está en condiciones de implementar una salida de la UE", dijo.

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, tuvo una reacción moderada a las salidas de Davis y Johnson. "Los políticos van y vienen, pero permanecen los problemas que crearon a su pueblo. Y el lío provocado por el Brexit es el mayor problema en la historia de las relaciones de la UE y el Reino Unido", señaló Tusk.