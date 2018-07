Borrell condena el escrache al juez del Supremo: "Me puede pasar a mí"

El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, condenó ayer el escrache que sufrió en Barcelona el juez instructor del procés, Pablo Llarena, y avisó de la tensión creciente que se vive en Cataluña: "Mi condena a estos actos y las expresiones que los acompañaron, ha sido el juez Llarena pero mañana puedo ser yo", dijo Borrell, quien señaló que él ya ha advertido en alguna ocasión de que "la situación en Cataluña se está poniendo muy tensa", en el sentido de que "de momento hay violencia contra las cosas, pero primero hay violencia contra las cosas y luego hay violencia contra las personas". "Hay que tener mucho cuidado con eso", añadió.

Además, consideró que "una sociedad democrática no debería quedarse indiferente" cuando alguien utiliza la expresión "la calle es nuestra", que, según aseguró, a él le trae "recuerdos de otra época". "La calle es de todos, los espacios públicos son de todos", prosiguió el ministro, que recordó que existe una sentencia del Tribunal Supremo que dice claramente que en los lugares públicos no pueden exhibirse símbolos partidistas.

Borrell evitó comentar los nuevos llamamientos del independentismo para un referéndum pactado, porque "ya está todo dicho" tras la entrevista del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el de la Generalitat, Quim Torra. También insistió en que él no es el ministro responsable de la comisión bilateral Estado-Generalitat que se celebrará mañana, una cita a la que no acudirá la CUP tras rechazar participar ayer en la reunión preparatoria porque "no hay una salida al conflicto".