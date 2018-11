El CGPJ pide a Interior que tome medidas "de inmediato" para proteger a los jueces en Cataluña

Rufián dice que tampoco le gustan las pintadas de esvásticas en sedes de ERC

El portavoz adjunto de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, ha asegurado este jueves que no le gustan las pintadas en la casa del juez instructor de la causa por el procés en el Tribunal Supremo como tampoco las esvásticas en las sedes de su partido. En los pasillos de la Cámara Baja, Rufián ha dicho que le sorprende que las pintadas en la casa del juez Llarena realizadas por activistas de Arrán sean noticia cuando no se habla de las pintadas "casi diarias" que sufren las sedes de los partidos independentistas. En todo caso, al independentista catalán, ha agregado, no le gustan este tipo de actos, "como no puede ser de otra manera".