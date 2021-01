CIS: El 'efecto Illa' impulsa al PSC en las elecciones de Cataluña

El PSC, al alza desde que anunció como candidato al ministro de Sanidad, Salvador Illa, lograría entre 30 y 35 diputados y se disputaría la victoria de las elecciones catalanas con ERC (31-33), según la encuesta preelectoral publicada este jueves por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

En tercera posición se situaría JxCat, con 20-27 escaños, seguido de Ciudadanos (13-15), En Comú Podem (9-12), la CUP (8-11), Vox (6-10) y el PP (7), según la estimación de escaños proyectada por el CIS.

Salvador Illa es además el candidato preferido por el 22% de los catalanes para ser presidente de la Generalitat, por delante de la candidata de JxCat, Laura Borràs, que obtiene un 11,1%, y el vicepresidente del Govern y candidato de ERC, Pere Aragonès, con un 9%, según el CIS.

La encuesta se ha elaborado con 4.106 entrevistas entre el 2 y el 15 de este mes -justo después del anuncio de que Illa sería candidato del PSC y antes de que el Govern decidiera aplazar las elecciones del 14 de febrero y la posterior suspensión por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC)- y cuenta con un margen de error de 1,6.

A la pregunta de qué candidato prefieren los encuestados para ser presidente de la Generalitat, tras Illa, Borràs y Aragonès, el candidato de Cs, Carlos Carrizosa, obtiene un 3,4%; la de la CUP, Dolors Sabater, un 2,8%; la de los comuns, Jéssica Albiach, un 2,6%; el del PP, Alejandro Fernández, un 1,7%; la del PDeCAT, Àngels Chacón, un 1,2%; el de Vox, Ignacio Garriga, un 1,1%, y la del PNC, Marta Pascal, un 0,6%.

Un 2,8% de los encuestados que quiere al expresidente Carles Puigdemont liderando la Generalitat, aunque ya dijo que no sería candidato a la Presidencia pese a encabezar la lista de JxCat, mientras que el 21,7% no contesta, el 10,6% no quiere a ninguno de los candidatos, el 5,2% quiere a otro y el 4,1% no contesta.

En otra pregunta, el CIS pide valorar en una nota del 1 al 10 a los candidatos, y el más valorado es Illa con un 5, el único que aprueba, seguido de Borràs y Aragonès, que empatan con un 4,6. En cuarta posición se sitúa Sabater (4) y le siguen Albiach (3,8), Chacón (3,7), Pascal (3,5), Carrizosa (2,7), Fernández (2,6) y Garriga (2,5).

El 'factor Illa'

El diputado del PSC en el Congreso de los Diputados José Zaragoza cree que esta encuesta demuestra el "factor" del candidato socialista ante la falta de proyecto de las formaciones independentistas, que a su juicio pretenden "mantenerse en el poder suspendiendo las elecciones".

Para el diputado del PSC, la encuesta demuestra que el "efecto Illa" es en realidad "factor Illa", que ha provocado el "arrastre de gente que presta su voto para que haya un gobierno" constitucionalista. "Mucha gente ve en Illa al presidente que necesitamos", ha aseverado.

Zaragoza, que ha destacado la "confianza" del PSC en la "victoria", ha explicado que en los comicios catalanes se optará entre el "independentismo o un Govern" liderado por Illa. Además, ha destacado que el ERC y JxCat puedan perder la mayoría absoluta en escaños ante la alternativa del candidato socialista.

"Esto confirma que los independentistas siguen sin llegar al 50% de los votos. Por eso los catalanes están buscando la alternativa en un gobierno sensato y que está demostrando que es una persona responsable", ha zanjado.