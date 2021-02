El CIS da un nuevo empuje a Vox y amplía la ventaja del PSOE sobre el PP

El último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) da un nuevo empuje a Vox, que se afianza en el tercer puesto con un 13,6 por ciento en estimación de voto, mientras que amplía la ventaja del PSOE sobre el PP, que casi alcanza ya los 12 puntos.

La encuesta, elaborada entre el 3 y el 11 de febrero, coincidiendo con el comienzo del juicio al extesorero del PP Luis Bárcenas y en plena campaña electoral de las catalanas, otorga al PSOE el mismo porcentaje que en enero, un 30,7 por ciento, pero la importante caída del PP, que desciende casi dos puntos hasta el 18,8 por ciento, hace aumentar su diferencia con el partido de Pablo Casado.

El sondeo concede también una leve subida a Unidas Podemos, socio del PSOE en el Gobierno de coalición, que pasa del 10,7 por ciento en estimación de voto de la anterior encuesta al 11,2 del barómetro de febrero. Vox sigue escalando y sube seis décimas hasta el 13,6 por ciento, en tanto que Ciudadanos repetiría resultado con el 9,3 por ciento en estimación de voto.

El barómetro, cuyo trabajo de campo se llevó a cabo en las semanas previas a la cita con las urnas en Cataluña, concede una importante subida a ERC, que escala hasta el 3,5 por ciento, en tanto que JXCat se deja dos décimas y se queda en el 1,3 por ciento.

Nota sobre los líderes

Como todos los meses, el CIS pregunta la opinión de los españoles sobre los líderes políticos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, continúa siendo el más valorado aunque, con un 4,3 sobre diez, no llega al aprobado, mientras sigue siendo alta la desconfianza que en él tienen los ciudadanos.

Tras Sánchez -que repite la nota del mes anterior- se sitúa la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, con un 3,8, también con la misma nota de la encuesta de enero. El presidente del PP, Pablo Casado, baja una décima, del 3,4 al 3,3; el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, también desciende del 3,2 al 3,1; y el de Vox, Santiago Abascal, sube un poco del 2,5 al 2,6 sobre diez.

Pese a seguir siendo el mejor calificado, la desconfianza que muestran en Sánchez los ciudadanos sigue siendo muy alta, ya que el 70,1 por ciento asegura que le inspira poca o ninguna confianza frente al 26,2% que responde que confía mucho o bastante en él.

Peores datos registra Casado debido a que la desconfianza se eleva al 85,7 por ciento de los encuestados y sólo expresan su confianza diez de cada cien.

Pandemia

Desde que se iniciara la pandemia, el barómetro pulsa la opinión de los españoles sobre la gestión y la evolución de la enfermedad y vuelve a subir el porcentaje de españoles que está dispuesto a vacunarse. El 82,9 por ciento de la población se vacunaría ahora mismo, 10,4 puntos más que hace un mes.

El sondeo también refleja un acusado descenso de las personas contrarias a la inmunización: un 6,5 por ciento frente al 16,5 de enero. La razón mayoritaria por la que estos españoles no se vacunarían cuando llegase su turno -el 31,12 %-, es que "no se fía" de estos fármacos, seguido del 18,5 por ciento que aduce el miedo a que existan riesgos para la salud o efectos secundarios colaterales. A continuación, un 9,2 por ciento afirma que prefiere esperar para ver cómo funcionan y un 8,3 argumenta que no cree que las vacunas sean eficaces.

A la pregunta del CIS acerca de quién debe hacerse cargo de la lucha contra la pandemia -Gobierno central, comunidades o ambos en colaboración-, la mayoría de los encuestados, el 65 por ciento, elige la tercera opción, seguida muy de lejos por aquellos que quieren que sea únicamente el Gobierno de España, el 18,2 por ciento.

Preocupaciones de los españoles

Pese a que la preocupación ciudadana por la pandemia sigue siendo muy alta, este mes ha sido desbancada por la crisis económica, que se ha situado como el principal problema del país para un 45 por ciento de los encuestados, seguido de la Covid-19 y la falta de recursos para hacer frente a la enfermedad, con un 43,7 por ciento.

Cambia así la tendencia de los últimos meses, en los que el coronavirus ocupaba siempre el primer puesto en la lista de preocupaciones de los ciudadanos con cifras de hasta el 51,4 por ciento de las menciones. El barómetro refleja además que el paro es el tercer problema más acuciante para un 27,9 por ciento.

Por debajo, en cuarto y quinto lugar aparecen “los problemas políticos en general” con un 16,7 por ciento de las menciones y el “mal comportamiento de los políticos” con un 16,3 por ciento.