El CIS ya vaticina el 'sorpasso' del PP al PSOE

Por primera vez desde que Mariano Rajoy perdió el Gobierno en 2018, el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) da la victoria al PP con un 30,1% en estimación de voto –3,1 puntos más que en junio– frente al 28,2% de los socialistas, que pierden un punto en un mes y ya están a casi dos de los populares.

Según la encuesta del CIS elaborada entre los pasados 1 y 12 de julio, en vísperas del Debate sobre el estado de la Nación, la subida del PP y la caída del PSOE tiene también su reflejo en las otras dos formaciones que compiten a izquierda y derecha, Unidas Podemos y Vox. Es el primer sondeo del instituto que dirige el controvertido Félix Tezanos desde que ganara con mayoría absoluta las elecciones andaluzas el popular Juanma Moreno.

La formación morada recuperaría la tercera posición y subiría hasta el 13,4% –3,6 puntos más en solo un mes–, superando a Vox, que pasa del 16,5% de estimación de voto de la anterior encuesta, al 12% de julio, dejándose 4,5 puntos desde junio.

Ciudadanos certifica su declive al reunir un apoyo estimado del 1,7%, su peor registro en el CIS, si se obvia el 0,9% con el que se estrenó en estos estudios en julio de 2014. En las últimas legislativas la formación naranja cosechó un apoyo del 6,79% que llevó a dimitir a su entonces líder, Albert Rivera.

En cuanto al voto directo, sin la llamada cocina del CIS, la ventaja del nuevo PP presidido por Alberto Núñez Feijóo sobre el PSOE es aún superior. Un 24,9% de los encuestados aseguran que si hoy se celebraran elecciones, votarían al PP, frente al 21,1% que optarían por la papeleta del PSOE.

Por bloques, la suma del PP y Vox obtendría el 42,1% en estimación de voto frente al 41,6% del PSOE y Unidas Podemos, lo que en la práctica equivale a un empate técnico.

Y también hay cambios en la valoración de líderes, ya que, aunque sigue sin aprobar, por primera vez la lidera Feijóo, con una nota de 4,89. Díaz cae a la segunda plaza con un 4,81 y el tercero con mejor calificación vuelve a ser Pedro Sánchez, con un 4,33. Le siguen el líder de Más País, Íñigo Errejón (4,02), Inés Arrimadas (3,44) y Santiago Abascal (2,78).

Preguntados por los ministros del Gobierno, los ciudadanos sólo aprueban a dos, la titular de Defensa, Margarita Robles, con un 5,21 sobre diez y esta vez sí, Yolanda Díaz, con 5,04 puntos.

Pese a esta importante subida de las expectativas electorales del PP, una segunda encuesta del CIS elaborada después del Debate del estado de la Nación apunta a que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fue el vencedor de esa cita parlamentaria.

Sánchez fue el ganador del debate de la semana pasada para casi uno de cada cuatro españoles que lo siguieron, según un sondeo que revela además que a más de la mitad no les suscitó interés y que la mayoría lo ve poco útil. El presidente del Gobierno fue quien más gustó al 24,1% de los que estuvieron pendientes del debate, a gran distancia de la portavoz del PP, Cuca Gamarra, quien convenció al 10% en ausencia de Feijóo, que si bien estuvo en el Congreso no pudo intervenir porque no es diputado.

En este contexto, el 52,5% de los españoles consideran que la crisis económica y los problemas de índole económico son el principal problema de España, 7,5 puntos más que en junio, seguido del paro que preocupa al 31,4%, lo que supone 4,8 puntos menos que hace un mes.

En relación a la situación económica de España, un 75,8% la consideran "mala" o "muy mala". Sin embargo, y pese a esa percepción negativa de la situación económica general, el 63,8% afirman que su situación económica personal es "buena" o "muy buena".

En este barómetro el CIS también ha preguntado por la reciente cumbre de la OTAN. El 73,9% creen que la pertenencia a la Alianza Atlántica ha sido “muy” o “bastante” positiva para los intereses de la nación y un 83,8% están "muy" o "bastante" de acuerdo con que España participe en misiones internacionales de paz.No obstante, el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Pedro Rollán, pidió "prudencia" ante la encuesta al asegurar que “no se la puede considerar rigurosa”.