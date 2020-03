Calvo no tiene claras las cuentas

A Carmen Calvo no le salen las cuentas. Al menos de momento. La vicepresidenta primera del Gobierno no puede garantizar la presentación de un proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2020 porque el Ejecutivo aún no tienen asegurados los apoyos necesarios para sacarlos adelante. En una entrevista en RNE, Calvo lamentó en particular la actitud del PP por no prestarse a apoyar unas cuentas públicas, lo que sería "algo muy bueno para España".

"Ojalá todos entendieran que nuestro país necesita unos Presupuestos. Llevamos muchos años de situación compleja y querer, como es lógico, una legislatura con estabilidad y con tiempo para hacer muchas cosas que España necesita abordar requeriría ya unos presupuestos nuevos. Sería muy bueno para España, independientemente de que el Gobierno lo diga. Los demás también tendrían que entenderlo, incluida la oposición, particularmente el PP", señaló.

A su juicio, hacer una oposición al Gobierno "contundente" no equivale a situarse en el "obstáculo constante", como cree que está haciendo el PP, dejándose arrastrar por Vox.

La presentación de los Presupuestos para 2020 depende en la actualidad de que ERC se comprometa a apoyarlos. Sin embargo, el clima preelectoral en Cataluña, donde los republicanos pugnan con JxCat por la hegemonía del espacio independentista, dificulta que respalden las cuentas del Ejecutivo de Pedro Sánchez, un apoyo que el partido de Quim Torra podría usar en contra de ERC en la campaña.

Sin embargo, y preguntada expresamente por la posición de ERC al respecto, Calvo afirmó que no cree que el partido independentista "esté ahora en una posición diferente" a la que mantuvo en la investidura de Pedro Sánchez, cuando se abstuvo.

El Gobierno español, añadió, ya trabaja internamente en la elaboración del proyecto de Presupuestos, viendo los ingresos que se van a tener, la propuesta de fiscalidad que hará y las políticas de gasto.

La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, pidió ayer no dar por hecho que su partido avalará los PGE y condicionó este posible apoyo a que la mesa de negociación entre gobiernos se mantenga abierta y avance para buscar una solución al conflicto. "Que no dé nada por hecho la vicepresidente. Se tienen que cumplir unas cuantas premisas", avisó Vilalta.

A su vez, el líder del PP, Pablo Casado, replicó a la vicepresidenta del Gobierno al apuntar que su partido estaría dispuesto a sentarse a hablar de las cuentas pero con "condiciones" como parar la mesa de diálogo entre el Ejecutivo y el Govern. "En los últimos meses hemos planteado la negociación de los PGE con el PSOE, que ahora Carmen Calvo reclama al PP. No sé si porque no me ha escuchado 20 veces diciendo que estaríamos dispuestos a negociarlos. Eso sí, con algunas condiciones por nuestra parte, como que la mesa de partidos por la autodeterminación no siguiera adelante", manifestó.

Por otra parte, Calvo subrayó que cuenta con la "confianza absoluta" del presidente Pedro Sánchez y señaló que no se siente cuestionada tras los choques con Unidas Podemos a cuenta de la tramitación del anteproyecto de ley de libertad sexual.