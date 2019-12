Calvo defiende como un honor para el PSOE encauzar el conflicto de Cataluña

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha asegurado que para el PSOE es un "honor" ser quien da "los pasos" para encauzar el conflicto catalán, que ha defendido que solo se resolverá con diálogo y razonabilidad, pero ha dicho a ERC que "nadie es más valiente por saltarse las normas".

"Nuestros adversarios piensan que cargamos con una carga grande. Yo lo pienso al revés: tenemos un honor inmenso de ser nosotros los que demos los pasos que nos lleven a una situación, razonable, posible, democrática y legal que dé salida a problemas que se acumulan y que se han acumulado en Cataluña", ha dicho durante su intervención en el XIV congreso del PSC.

Calvo, que ha tomado la palabra antes de que los socialistas catalanes ratificaran por unanimidad el liderazgo de Miquel Iceta, ha sostenido que la solución al conflicto se articulará con "realismo y responsabilidad", y ha reivindicado que lo más "revolucionario" es "producir normas democráticamente y cumplirlas".

"Nadie es más valiente por saltarse las normas", insistió la vicepresidenta en funciones. "¿A quién le extraña que dialoguemos? Se lo tiene que mirar. Dialogando, en el marco en el que los parámetros políticos y jurídicos de la democracia nos obligan. En democracia estamos obligados a hablar. Es que lo contrario no es la democracia", exclamó.

Iceta revalidó la primera secretaría de los socialistas catalanes, que ostenta desde 2014, con el voto unánime de los 1.069 delegados que participan en el XIV congreso de la formación, y se ha fijado el objetivo de convertir al PSC en "el primer partido de Cataluña".

Tras ser ratificado, el dirigente subió al escenario bailando al ritmo de Got to be real, de Cheryl Lynn, una canción que no ha sonado de forma casual.

Iceta se dirigió al plenario para trazar las líneas maestras de su estrategia para "coser Cataluña" y dejar atrás "el país enfrentado, sin rumbo y dividido que han dejado en herencia" las presidencias de Artur Mas, Puigdemont y Torra.

"No aceptaremos que los intolerantes impongan sus ideas por métodos autoritarios y por eso pido la ayuda de los independentistas demócratas, que son muchos", afirmó Iceta.

Tras salvar los muebles en las autonómicas del 2015, Iceta revalidó la primera secretaría en el congreso de 2016, en el que se impuso por la mínima a la alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), Núria Parlon, y que discurrió en un contexto de malestar con el PSOE por el voto diferenciado de los diputados catalanes en la investidura del popular Mariano Rajoy.

Desde entonces, el dirigente socialista ha logrado recoser el partido -hoy día nadie discute su liderazgo y tampoco hay corrientes críticas que cuestionen la estrategia-, ha rehecho los lazos con el PSOE y ha recuperado el pulso electoral.