Calvo revela que las negociaciones avanzan entre el PSOE y Unidas Podemos

La vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, ha asegurado que el Gobierno ya está negociando con Unidas podemos el programa y las áreas de gobierno, pero evita pronunciarse sobre el número de carteras que pueda tener la formación morada en la XIII Legislatura.

En una entrevista en La Sexta, Calvo ha especificado que el contenido de las negociaciones, que se están dando "este sábado, hoy y mañana", las está llevando a cabo junto con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra. Por parte de Unidas Podemos, la portavoz de Podemos en el Congreso, Irene Montero, y el responsable del Comité Negociador de Pactos y diputado de Podemos, Pablo Echenique.

Estas negociaciones se dan al mismo tiempo que están hablando el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, que este sábado mantuvieron una conversación por teléfono después de que Iglesias anunciara que da un paso al lado para poder formar un gobierno de coalición entre ambos partidos. "Hablaron y dijeron que iban a intentarlo para que esto vaya por un buen camino y desde ahí no hemos perdido ni un instante", ha señalado Calvo.

Según ha explicado, en las negociaciones se está trabajando primero por "los objetivos, las leyes, el trabajo y la sustancia" y "luego en las áreas de participación" del Consejo de Ministros, en las que "ellos puedan estar". "Primero hablamos lógicamente a dónde vamos y por qué y luego obviamente tenemos que hablar de quiénes y en qué fórmulas. Poco a poco iremos alcanzando todo", ha añadido.

Sin embargo, ha evitado pronunciarse sobre qué miembros del partido de Iglesias se barajan para entrar en el Gobierno ya que ha defendido que España "se merece" que se trabaje con "cautela". "Estamos trabajando para que la semana que viene los españoles digan qué bien porque ya hay un Gobierno y merece la pena por tanto que yo sea prudente", ha insistido Calvo al ser preguntada por el número de ministerios que tendrá Unidas Podemos y quiénes los liderarán.

En relación, ha destacado que lo que le "preocupa" al PSOE es la estabilidad de la legislatura y eso "requiere disciplina de trabajo" y por tanto también en la conformación del Gobierno. "Tenemos que sentir que en las cosas importantes hay la suficiente estabilidad para que todo salga adelante", ha puntualizado Calvo.

La vicepresidenta del Gobierno en funciones ha resaltado además, como lo viene defendiendo el PSOE en todas las negociaciones con Unidas Podemos, que los cargos para dirigir las carteras del Ejecutivo irán en función de "la cualificación en política" que "normalmente suele venir por experiencia o por cualificación profesional".

Por eso, la socialista ha insistido en que lo importante ahora es "encontrar un espacio de confrontación entre los dos partidos" y sacar adelante la investidura de Pedro Sánchez que tiene su primera jornada el próximo lunes, 22 de julio. Desde su punto de vista, Unidas Podemos tiene "una disposición constructiva" para que salga investido Sánchez puesto que "ya se ha iniciado un espacio que seguramente dará sus frutos".

Relación entre líderes

Calvo también ha mostrado su agradecimiento a la formación morada y en particular a Iglesias por dar un paso "muy generoso" y no entrar en el Gobierno de Sánchez, tal y como el socialista pidió para aceptar un gobierno de coalición, ya que, según ha explicado Calvo, "no es nada contra él" sino por el concepto de que "otro líder político no podría estar bajo la instrucción y las órdenes" del presidente.

"Hay precedentes en la política Europea y la experiencia da la razón y yo creo que Sánchez ha planteado que si va a ser la primera vez que haya un gobierno de coalición en España se haga de la mejor manera y que nos provoque la mayor estabilidad posible", ha recalcado.

Al ser preguntada por si ha mejorado la relación entre Sánchez e Iglesias después de que el líder de la formación morada diera el paso al lado, Calvo ha asegurado que las conversaciones que hay entre Sánchez e Iglesias "siempre son buenas y en buenos términos" por lo que no se debe poner las negociaciones "a título personal". "Me consta que Sánchez siempre ha tenido una relación correcta con Iglesias en lo que corresponde a un presidente con un líder de partido", ha añadido.

Diferencias por el conflicto catalán

Uno de los motivos por lo que Sánchez ha puesto de condición para un gobierno de coalición que no esté Iglesias en él es por su posición en el conflicto catalán, al asegurar el líder de la formación morada, en varias ocasiones que en España existen presos políticos.

"España no tiene presos políticos porque es una democracia, de las veinte más solventes de todo el mundo, y la calidad de nuestra justicia no puede estar en solfa con nuestro ámbito, por tanto, es clara la posición del presidente", ha resaltado.

En la entrevista, Calvo ha reafirmado la posición del PSOE ante la crisis catalana y ha advertido que el partido de Sánchez es "una garantía de la unidad de España", por lo que Sánchez necesita "un Gobierno que defienda la independencia de la justicia y la democracia española". "Esto es lo que hay que pedir a un gobierno constitucional", ha avisado la socialista.

Además, Calvo ha admitido que el PSOE es un Gobierno que está "en la otra punta del registro político del independentismo" pero que ha dado "muestras de que respeto" a la Generalitat "que ha salido en las urnas", por lo que hay "diálogo" con ella "dentro de la ley".

Actitud de Cs y PP

Calvo ha lamentado que la derecha haya asegurado que va a votar en contra de la investidura de Sánchez en vez de abstenerse y facilitar un Gobierno de España. Según ha especificado, Ciudadanos "ni siquiera se quiere sentar a hablar" con el PSOE y el PP le ha comunicado que "desde el primer minuto que no van a ayudar en nada".

"Negar la investidura cuando no hay alternativa es colocar al país en un sitio muy difícil y estos dos partidos tenían que ayudar a no obstaculizar. La derecha española tiene que entender lo que hacen otros países para no obstaculizar", ha señalado Calvo que augura que este tipo de actitudes cambiarán "con el tiempo".

Sin embargo, ha asegurado que Sánchez "llamará a todos los líderes" nuevamente antes de la investidura porque es "su papel y lo hace además con gusto". "No tiene ningún problema y pedirá a los partidos la abstención o apoyo para que la investidura se produzca", ha añadido.