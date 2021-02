Calvo reprocha a Echenique su apoyo a manifestantes y le pide responsabilidad

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha expresado este jueves su rechazo al apoyo dado por el dirigente de Unidas Podemos Pablo Echenique a los manifestantes violentos que respaldaron al rapero Pablo Hasél y le ha instado a ser responsable con el cargo público que ocupa.

Calvo ha reprochado esa actitud en una entrevista en la SER después de que el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso apoyara en las redes sociales a los manifestantes que en Madrid y Barcelona provocaron incidentes en protesta por el ingreso en prisión de Hasél.

La vicepresidenta ha recalcado que ningún derecho se puede defender ni expresar con violencia y ha considerado que esa es una línea roja absoluta.

Ante el apoyo de Echenique ha considerado que quienes tienen un cargo público han de diferenciar entre su propio pensamiento y su responsabilidad publica ya que en los cargos se está para todo el mundo y no sólo para los que te votan.

"Una cosa es defender que una democracia sea exigente con la libertad de expresión y otra cosa muy diferente es alentar a estar en un situación en la que ayer vimos heridos y detenidos", ha añadido.

A su juicio, "eso es absolutamente inabarcable dentro de la responsabilidad de quienes tenemos cargos públicos", ya que ha hecho hincapié en que la convivencia consiste en el cumplimiento de las normas.

Calvo ha añadido que las manifestaciones que derivaron en incidentes no estaban autorizadas, no tienen nada que ver con la libertad de expresión y los daños que provocaron no se corresponden con la libertad de expresión de ninguna forma.

"Los hechos valen más que todos los análisis que podamos hacer", ha añadido.