Cantabria exige al Gobierno actuar en altamar contra los pellets

Cantabria ha reclamado este miércoles la activación del Plan Estatal de Protección de la Ribera del Mar contra la Contaminación (Plan Ribera) al Gobierno de España para evitar desde alta mar la llegada masiva de pellets a la costa, una labor que, según el Gobierno regional, debería haber hecho el Estado en cuanto supo de esta situación.

"Esos pellets no han llegado en tren a Cantabria, llegan por el mar y es una competencia exclusiva del Estado", ha subrayado el consejero cántabro de Medio Ambiente, Roberto Media, acompañado de su homóloga en Presidencia, Isabel Urrutia, en una rueda de prensa esobre la llegada de los pellets a esta región, que, de momento, se ha producido "en pequeñas cantidades".

El consejero de Medio Ambiente ha reprochado al Gobierno de España que "conozca desde el 8 de diciembre" que los pellets están en el mar, después de que se cayeran ese día desde un barco en aguas portuguesas, y "no haya hecho nada" para contener su avance. "Sería imprescindible que esa labor, que no se ha hecho hasta ahora, se hiciera de forma urgente", ha insistido.

Nueve playas afectadas

Hasta este martes se ha confirmado la presencia de pellets en nueve playas de Cantabria. Eso sí, el consejero de Medio Ambiente ha señalado que, teniendo en cuenta que ya está en la playa de Sonabia (Liendo), una de las más orientales de la región, los plásticos acabarán apareciendo en "prácticamente todos" los arenales de la comunidad.

Ahora mismo hay 25 trabajadores de la empresa pública Tragsa peinando las playas de Cantabria para recoger los residuos, además de los medios técnicos y humanos de la Administración regional, que no descarta incorporar más personal para que la recogida sea "rápida y eficaz". Para dirigir el dispositivo se ha habilitado un centro de coordinación operativa, que reúne a las 13:00 en la sede del Gobierno de Cantabria a las administraciones implicadas , para saber con qué medios cuenta la región y cuáles va a pedir al Estado, aunque Media ya ha avanzado que "no van a decir que no a ninguna ayuda".

"Está muy bien la ayuda para quitar los pellets de las playas, pero queremos que no lleguen", ha recalcado la consejera de Presidencia. Además, ha explicado que la activación del nivel 2 del Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil se ha adoptado para poder exigir al Ejecutivo central la activación del Plan Ribera.

Sin información

Asimismo, los consejeros cántabros (PP) han criticado que desde el Ministerio no se haya dado traslado de "ninguna información" a Cantabria. "No ha existido una comunicación oficial del Gobierno de España alertando de lo acaecido", ha reprochado la titular cántabra de Presidencia.

En este sentido, ha señalado que el presidente de Asturias, Adrián Barbón (PSOE), "ha tenido más suerte" que la jefa del Ejecutivo cántabro, la popular María José Saénz de Buruaga, porque "sí ha recibido la llamada de la ministra" para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. "Ha habido tiempo de sobra", ha apostillado la consejera.

Entre otras medidas, el Gobierno de Cantabria ha encargado un informe urgente al Centro de Investigación del Medio Ambiente sobre la toxicidad de los pellets, aunque, según Media, de los controles rutinarios que se hacen a los productos pesqueros no se desprende "ningún elemento novedoso ni de alarma". Además, se ha contactado con la Federación de Cofradías de Pescadores de Cantabria para contar con su colaboración en el mar.