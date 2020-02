Casado comunica a Alfonso Alonso que no será candidato en el País Vasco

El presidente del PP, Pablo Casado, ha comunicado al líder de su partido en el País Vasco, Alfonso Alonso, que no será candidato en las elecciones vascas del 5 abril.

Ha sido el propio Alonso el que ha hecho este anuncio a través de las redes sociales en un texto en el que da a conocer esta decisión de Casado y agradece "todo el apoyo del PP vasco que es y será siempre" su partido.

El Presidente de @populares, Pablo Casado, me acaba de comunicar que no seré candidato a las elecciones vascas. Quiero agradecer todo el apoyo de @PPVasco que es y será siempre mi partido. — Alfonso Alonso (@AlfonsoAlonsoPP) February 23, 2020

Alonso ha explicado que se siente "patriota vasco y patriota español" y que, por eso, siempre ha defendido en Euskadi "un proyecto compartido". "No me gusta el nacionalismo porque me gustan las personas y no hay nada por encima de su dignidad y de su libertad individual", añade.

La crisis entre la dirección del PP vasco y la nacional había estallado en los últimos días tras el acuerdo firmado por Génova con Ciudadanos para concurrir juntos a las elecciones autonómicas de abril. Un acuerdo con el que Alonso no estaba de acuerdo y del que se enteró, dijo, por la prensa.

Carlos Iturgaiz será el candidato del PP

El ex presidente del PP vasco Carlos Iturgaiz será el candidato de la coalición de Partido Popular y Ciudadanos en las elecciones vascas de abril, según ha anunciado el secretario general del PP, Teodoro García Egea.

García Egea ha comparecido en una convocatoria de urgencia en la sede del PP después de que el actual presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, haya comunicado que no será candidato en esos comicios por decisión del presidente de la formación, Pablo Casado. Casado tomó esta decisión después del rechazo de Alonso al acuerdo de coalición alcanzado el viernes entre las direcciones nacionales del PP y de Ciudadanos.