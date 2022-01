Pablo Casado llama a Pedro Sánchez y le pide "unidad de acción" ante la crisis en Ucrania

El presidente del PP, Pablo Casado, ha llamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para trasladarle su apoyo en la crisis de Ucrania y para que ejerza "sus obligaciones en el marco de la OTAN", al tiempo que le ha pedido "unidad de acción" del Ejecutivo en esta crisis.

