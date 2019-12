Casado adelanta a Sánchez que "no debe esperar nada" de su reunión del lunes

El líder del PP, Pablo Casado, advirtió este sábado a Pedro Sánchez que no espere nada de él en su encuentro de mañana, porque el PP "es la alternativa para acabar con la deriva nacionalista y anticonstitucional de un socialismo que ha perdido su esencia".

Casado, que asistió a la comida de Navidad del PP de Madrid, subrayó que "la agenda rupturista" de Sánchez pone en peligro el sistema de la transición y el orden constitucional.

Recalcó que no van a admitir que "a esta hora, en Barcelona, el PSOE diga que España es una nación de naciones y Cataluña es una nación, porque no lo es" y reivindicó "la nación española, que decidió hace 40 años ser libres e iguales, bajo el paraguas de la Constitución".

"Que lea nuestros labios el señor Sánchez: en Cataluña no hay un conflicto político, hay un conflicto de legalidad, un conflicto democrático, una agresión a la Constitución y o se está con la ley y la Constitución o lo que se está siendo es un colaborador necesario de las tesis de los independentistas", incidió Casado.El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, pidió ayer por su parte al presidente del Gobierno en funciones que "cambie el guión", que "deje de abrazarse con Podemos y de ponerse en manos de Junqueras y de Puigdemont y que se abrace a la Constitución".

Para Feijóo, "sería bueno que todo lo que ha hecho se desandara y que volviésemos a la casilla de salida y que pudiésemos hablar", porque en su opinión, "hablar es exactamente lo contrario de lo que ha hecho el Partido Socialista" hasta ahora.

"El no es no de Pedro Sánchez a Rajoy es el mismo no es no de Pedro Sánchez al Partido Popular actual y al presidente Casado. Me gustaría que cambiase el guión, porque ese guión es letal para la democracia española y es letal para los españoles", afirmó el presidente de la Xunta a preguntas de los medios con motivo de la conversación telefónica que mantendrá con el presidente en funciones el próximo martes. La líder de Cs en Cataluña, Lorena Roldán, insistió ayer a su vez a Sánchez en que pacte con el PP y Cs -lo que llama la vía Arrimadas- para así evitar un "Gobierno de pesadilla" con Unidas Podemos y los independentistas.

En declaraciones a los periodistas en Castelldefels (Barcelona), Roldán dijo que esta opción que plantean es "la vía capaz de dar estabilidad a un Gobierno moderado y de centro, y que sea capaz de tirar adelante las medidas que el país necesita".

Aseguró que van a seguir trabajando para conseguir este objetivo: "No vamos a tirar la toalla, vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para evitar que el futuro de todos los españoles no quede en manos de los que quieren romper nuestro país".

Según Roldán, es el momento de que el PSOE, el PP y Cs se pongan de acuerdo, pero lamentó que los socialistas estén "más pendientes de lo que piensa y hace ERC".