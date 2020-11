Casado pide aglutinar en el PP a los votantes de Vox y Cs

El líder del PP, Pablo Casado, ha admitido este lunes que, tras el "no" que Cs y Vox dieron hace un año a su oferta de España Suma ante las elecciones generales, su partido está ahora en "otra etapa" que pasa por unir a los votantes en torno al PP, que es la "única alternativa" a Pedro Sánchez.

"Yo he intentado en el ultimo año hacer una alianza de constitucionalistas o del centro y la derecha con esa España Suma que rechazaron tanto Cs como Vox y creo que estamos en otra etapa, en una etapa de unir a los votantes de estos partidos en un proyecto que es la única alternativa a Pedro Sánchez", ha declarado Casado.

En una entrevista en la cadena Cope, Casado ha destacado que la apelación que hace el PP a esos votantes de Cs, Vox y a socialistas disconformes con la política de Pedro Sánchez es "volver a hacer una España real, sensata, moderada y transversal".

"Estoy convencido de que hay mucho votante socialdemócrata al que le preocupa el ataque a la libertad de la educación, al que le preocupa la pésima gestión sanitaria y le preocupan las malas cifras económicas, que nos sitúan ya a al cola de Europa y del mundo desarrollado. O que le preocupa la inmigración irregular y la ocupación de viviendas", ha subrayado.

El presidente del los 'populares' ha señalado que ese votante socialdemócrata, "junto al conservador, el liberal y el demócrata cristiano es lo que puede alcanzar una gran mayoría que eche a Sánchez del Gobierno".

Comparecencia "obscena"

Igualmente, ha acusado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de "vender humo" en su comparecencia en el Palacio de la Moncloa, y ha asegurado que demostró no tener "ningún tipo de moral" cuando dice que "sólo le importan las siglas del Presupuesto" y no Bildu. A su entender, "el fin no justifica los socios" y al presidente del Gobierno solo le interesan "las siglas de la permanencia el poder".

De esta forma ha respondido Sánchez, quien tras anunciar una estrategia única de vacunación en toda España, afirmó que las siglas que le importan al Ejecutivo "son las de los PGE", es decir, la de los Presupuestos Generales del Estado. Además, el presidente del Gobierno defendió que todos los partidos que apoyaron su tramitación, entre los que se incluye Bildu, representan "la España democrática" porque todos fueron "legítimamente" votados por los españoles cuando fueron llamados a las urnas.

"Comparecencias como las de este domingo son obscenas porque vienen a insistir en las mentiras, como en lo del comité de expertos y vienen a vender humo, la nada. Y sobre todo, vienen a demostrar que no hay ningún tipo de moral", ha resaltado Casado.