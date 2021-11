Casado arremete contra Sánchez por "vender" una recuperación "robusta y justa" cuando España va "muy mal"

El líder del PP, Pablo Casado, ha cargado contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez por "vender" una recuperación "robusta y justa" cuando, a su entender, los indicadores económicos evidencian que "no hay recuperación en V" y España va "muy mal". Además, ha puesto en duda que se vayan a ejecutar todos los fondos europeos que se van a recibir de Bruselas y ha avisado que está dispuesto a acudir al Tribunal Constitucional ante "cualquier discrecionalidad" y "reparto a dedo" de esas ayudas.

En su intervención en la tribuna del Pleno del Congreso para dar cuenta del último Consejo Europeo -a la que ha subido sin papeles-, Casado ha afirmado que Sánchez se presentó hace dos años a unas elecciones "diciendo todo lo contrario a lo que finalmente ha hecho" y ha señalado que su balance de legislatura se caracteriza por tres "rasgos fundamentales": la "arrogancia", "las mentiras" y la "incompetencia".

Casado ha asegurado que esa arrogancia ha derivado en un "cesarismo", algo que, a su entender, muestra el hecho de que lleve "seis meses sin pisar" el Parlamento para un debate como el de hoy; "tres años" sin convocar el Debate sobre el estado de la nación; o haya rechazado "las 590 comparecencias del PP". Es más, ha censurado que el Ejecutivo haya utilizado el real decreto en 108 ocasiones desde que llegó a Moncloa.

Tras recordar los "recortes" que hizo el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, que dejó un "país quebrado", el líder del PP ha criticado el "cinismo" y la "incompetencia" de Sánchez por "vender una muy buena recuperación robusta y justa". "Vamos muy mal señor Sánchez", ha exclamado, para asentar su aseveración en los datos de PIB, déficit público, deuda, índice de producción industrial o inversión internacional.

En materia de empleo, ha subrayado que la OCDE acaba de decir que "solo Costa Rica tiene peor paro juvenil que España en todo el mundo desarrollado". "¿Y usted viene a presumir? ¿Va a decirle a cuatro de cada 10 jóvenes en paro que esto va fenomenal?", ha interrogado, para denunciar después que en esta situación el Gobierno elabore unos Presupuestos "falsos y ruinosos" pactados con "los más radicales" que incluyen además "sablazos" fiscales.

"El coche escoba de los radicales"

Casado, que ha criticado que el Gobierno se apoye en Bildu o ERC para aprobar las cuentas públicas, ha emplazado a Sánchez a explicar "a qué fía" la recuperación económica. "Pues se lo digo yo, como siempre, en ser el coche escoba de los radicales y hacer el funambulismo que en Bruselas tampoco cuela", ha enfatizado.

A renglón seguido, ha puesto en duda que se vayan a ejecutar los fondos europeos que España va a recibir de Bruselas y ha acusado al Ejecutivo de "repartirlos a dedo", tras no aceptar la Agencia Independiente que planteó su partido. "Ya le digo que vamos a acudir al TC para cualquier tipo de discrecionalidad", ha anunciado, para criticar que el Gobierno "oculte el acuerdo con la UE para saber la condicionalidad y lo que le exigen".

En su discurso, Casado también ha echado en cara a Sánchez que presuma de su gestión en la pandemia y que sostenga que lo ha hecho "fenomenal" cuando el propio Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional el uso que ha hecho el Gobierno del estado de alarma. "¿No va a asumir ninguna responsabilidad usted o ninguno de sus ministros?", le ha preguntado.

"Hay alternativa"

El líder del PP ha afirmado que en España "hay alternativa" y ha añadido que ha planteado una modernización a través de un "nuevo contrato social" con los españoles que pasa por bajar impuestos, mantener la reforma laboral de 2012 e incorporar la llamada 'mochila austríaca' con los fondos europeos.

Además, ha defendido "recortar el gasto superfluo" de la Administración y ha criticado que Pedro Sánchez cuente con 23 ministros y "mil asesores", que supone "un 25% más de gasto público". Asimismo, ha criticado la nueva Ley de Vivienda, que ha calificado de "peronista".

Casado ha recalcado que Sánchez debe dejar de ser "la oveja negra de Europa y el cuello de botella de la recuperación en España". "Si no está dispuesto a hacerlo, no sabe o no quiere modernizar y reformar España para salir de la crisis, ya vendremos nosotros por tercera vez en la historia a hacerlo después de la quiebra de un Gobierno socialista", ha manifestado.

Macron y las centrales nucleares

Casado también ha emplazado a Sánchez a "poner orden en la energía" y ha señalado que hoy mismo han conocido que Argelia sube a Naturgy el precio del gas. Dicho esto, ha pedido al Gobierno una vez más que "saque los costes no energéticos de la factura" para abaratar el recibo de la luz.

También ha saludado la propuesta del presidente de Francia, Enmanuel Macron, de abrir nuevas centrales nucleares. "¿Por qué usted no lo incluye?", le ha preguntado, para recalcar que la energía verde "no puede ser al mismo tiempo verde, barata y abundante".

Casado ha señalado que el PP también ha ofrecido al Ejecutivo reformas institucionales que el propio Sánchez "prometió hace dos años", como tipificar el referéndum ilegal, la rebelión impropia o acabar con el adoctrinamiento y la propaganda.

Los 'ongi etorri' y la delegación del Parlamento europeo

También ha defendido acabar con los homenajes a presos de ETA en el País Vasco, los llamados ongi etorri. "¿No le da vergüenza que venga una delegación del Parlamento europeo para decirle que es infame lo que está pasando gracias a sus socios, que no le permiten actuar?".

En este capítulo, y tras las referencias del presidente de Gobierno a Polonia y la reciente sentencia de Estrasburgo, Casado ha señalado que ese fallo "dice exactamente que el Consejo General del Poder Judicial tiene que ser elegido directamente por los jueces al menos la mitad de sus miembros".

Casado ha criticado también que el Gobierno plantee modificar la llamada Ley Mordaza cuando la ha utilizado en la pandemia para "todas las multas" y "ha hecho que se vayan aquellos que venían a Ceuta desde Marruecos".

En el plano internacional, ha criticado la actuación del Ejecutivo. "Cuando usted llame dictadura a Cuba y su Gobierno deje de hacer negocios con Venezuela, a lo mejor Biden le dedica más de 30 segundos en un pasillo y no retira las tropas de Morón. A lo mejor se hace usted respetar, señor Sánchez", le ha espetado.

Por todo ello, ha concluido que con el Gobierno liderado por Pedro Sánchez España tiene "poco peso en Europa" pero el PP ofrece una "alternativa clara" que queda reflejada en sus enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado.