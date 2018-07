Casado dará la batalla hasta el final

No hay paz en el PP. Pablo Casado ha asegurado este viernes que seguirá adelante en la carrera electoral por la presidencia del partido. Es más, ha asegurado que él cuenta con los compromisarios de otras candidaturas, como las de García Margallo y María Dolores de Cospedal. Por tanto, el PP se mantiene en primarias hasta el congreso nacional del 20 de julio, cuando los compromisarios deben resolver quién será su líder: si la ex vicepresidenta o el ex vicesecretario de Comunicación. No habrá, pues, candidatura de consenso.

Casado ha justificado su decisión por tres motivos: porque son las reglas de las primarias del PP, porque la diferencia respecto a la ganadora es corta y porque hay militantes que se identifican más con él, aunque hayan ido con otros candidatos.

Por su parte, la ex vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría ha pedido al segundo candidato en esta carrera "integración y unidad" y ha prometido "generosidad" con todos en el partido.

En rueda de prensa tras conocerse los resultados, Sáenz de Santamaría ha señalado que los militantes "quieren y merecen" ese "esfuerzo" por la integración y la unidad para llegar al congreso, y ha asegurado que también piensa hablar con las otras candidaturas, en las que hay, ha subrayado, personas "extraordinarias".

Ha añadido que en cualquier caso se dejará la piel por ganar el congreso del partido y ser la próxima presidenta del PP y del Gobierno.