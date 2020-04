Casado se entera por una rueda de prensa que Sánchez le llamará el jueves

Dos breves conversaciones telefónicas desde el 24 de marzo. El líder del PP, Pablo Casado, ha conocido por la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que Pedro Sánchez le telefoneará el jueves próximo para comenzar a hablar del pacto de reconstrucción económica y social de España. Casado ha mostrado su malestar por estos modos durante una visita que realizaba a un centro del Ayuntamiento de Madrid. Fuentes de su partido no descartan dar el plantón al presidente.

El PP considera que hay "nula voluntad" de pacto en el jefe del Ejecutivo, y avisa de que no puede consentir "más desplantes". Fuentes de la dirección nacional del partido no han confirmado por ahora si irán o no a ese encuentro, pero han recalcado que no pueden admitir que se cite "en formato de ronda de consultas en audiencia", sin que haya un "acuerdo previo con un mínimo de respeto" a su formación

Los mimbres del cesto de esos posibles Pactos de la Moncloa no llegan ni para trenzar una cuerdecita. Pedro Sánchez se queja de que la oposición en España no es como la de otros países, que se ha puesto a disposición del Gobierno, pero no es menos cierto que el presidente no ha querido abrir una mínima vía de comunicación e información con el líder de la oposición. Apela a su lealtad, pero estas es una virtud bidireccional. El PP, como Ciudadanos ha aprobado los dos decretos del estado de alarma.

En el debate del PP ha irrumpido ahora la fundación FAES, la de José María Aznar, que sostiene que Casado debe participar en un pacto de Estado, como líder de la oposición, donde no se encuentre Unidas Podemos. Esto complica aún más este asunto, por cuanto los podemitas tampoco son muy partidarios de estos acuerdos generales. Aznar se ha manifestado a través del editorial de la revista de su fundación.

Pedro Sánchez llamará a partir del jueves a los líderes de todos los partidos con representación en el Congreso. Comenzará con el líder del PP. Tras Casado, Sánchez hablará con el resto, lo que llevará estas comunicaciones hasta el viernes. Durante la ronda anterior, Santiago Abascal, de Vox, no se puso al teléfono. El presidente también llamará a los portavoces de los partidos independentistas catalanes.

El Gobierno, en especial los ministros socialistas y el presidente, buscan la firma de un plan similar al de los Pactos de la Moncloa con todos los partidos, pero toda la oposición, a excepción de Ciudadanos y PNV, recela de ello. La derecha porque no se fía de las razones del presidente y los independentistas, porque no se sienten vinculados con el futuro de España y temen que el acuerdo lleve a una recentralización del Estado.

La ministra portavoz, María Jesús Montero, ha negado este extremo y ha subrayado la apuesta del Gobierno por la España de las autonomías.