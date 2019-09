Casado hace las paces con los barones

El líder del PP, Pablo Casado, se ha ofrecido este lunes para "liderar una mayoría centrada con un calendario de ambiciones nacionales" ante las próximas elecciones generales del 10 de noviembre y ha defendido la "unión" en torno al Partido Popular porque la división es "letal" para España. Tras asegurar que quiere un PP "reconocible por moderado", ha subrayado que las "prioridades" de Ciudadanos y Vox se han "alejado" de las de sus votantes.

En su intervención ante el Comité Ejecutivo Nacional del PP, en presencia de casi todos los 'barones' territoriales del partido, con los que ha celebrado después un almuerzo de trabajo, Casado ha afirmado que "hay que hacer política para ganar" y ha añadido que eso pasa por "unir en las urnas un voto que, puede no ser idéntico", pero que es "mayoritario en su anhelo de libertad y solidaridad social intergeneracional".

En este punto, ha llamado a llegar a acuerdos en el seno del centro-derecha porque las consecuencias de esa división son "letales" para España. Según ha recordado , el PP ha ofrecido fórmulas "abiertas de convergencia electoral" que han sido "rechazadas" por Cs y Vox. "Creo sinceramente que en este momento sus prioridades se han alejado ya mucho de las de sus votantes", ha enfatizado.

Casado, que ha denunciado el "funambulismo político" de Pedro Sánchez, ha avisado que la fractura del centroderecha "significa desandar el camino histórico" que les llevó a la mayoría electoral y al Gobierno de España. "Unir para ganar, ganar para gobernar y gobernar para unir España. Por eso, tenemos que abordar sin reserva y sin disculpas el problema de la división del centro-derecha", ha proclamado.

El presidente de los populares ha pedido superar divisiones en el centroderecha para construir acuerdos "dentro de los partidos y entre los partidos", a tiempo que ha reconocido que en este proceso de reagrupación del voto de centro-derecha hay que ser "generosos y pacientes". En su opinión, esa tarea es "esencial" en este momento y es la que se ha fijado como objetivo prioritario.

"Que no seamos iguales no puede significar que permanezcamos esclavos de nuestras diferencias", ha resaltado, para añadir que si el precio de mantener una diferencia es que España quede en manos de un gobierno como el de Pedro Sánchez, entonces es que "esa diferencia no merece ser defendida".

Feijóo y Alonso, en sintonía

El presidente de la Xunta de Galicia y del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha mostrado su apoyo al discurso del líder del partido, Pablo Casado, de este lunes porque "no es posible un gobierno alternativo al PSOE que no lidere el PP".

En declaraciones tras participar en el Comité Ejecutivo Nacional del partido para abordar la estrategia electoral, Núnez Feijóo ha alabado la intervención de Casado como "un discurso certero, muy bien construido y muy claro" que, en su opinión, es "el que la mayoría de los españoles necesitaban y esperaban".

Por eso, ha advertido que "lo que está unido, no conviene desunirlo" en referencia al voto de centro derecha y ha criticado a quien le pueda gustar más "su carrera política que el futuro de nuestro país", en una referencia velada a Ciudadanos y "determinados dirigentes políticos" que ponen esta carrera por delante de España.

El líder del Partido Popular del País Vasco, Alfonso Alonso, ha expresado hoy su satisfacción con el discurso de Pablo Casado en el comité ejecutivo nacional del partido y ha celebrado que se vuelva al proyecto "de siempre" con "políticas desde la moderación".

El presidente de la Junta de Andalucía y del PP en esta comunidad, Juanma Moreno, ha asegurado que su partido va a lograr más diputados en las próximas elecciones generales y ha pedido que las listas que se deben preparar para esos comicios incorporen a los candidatos "más atractivos electoralmente".

Egea toma el testigo de Maroto

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, dirigirá la campaña de las elecciones generales del próximo 10 de noviembre, una designación que ha aprobado este mismo lunes el Comité Ejecutivo Nacional de partido. A la espera de conformar el equipo completo del partido que diseñará la estrategia del PP ante los comicios, fuentes del partido han anticipado que el comité de campaña estará formado por representantes de las diferentes direcciones territoriales.

La campaña de las generales de 28 de abril estuvo dirigida por el entonces vicesecretario de Organización, Javier Maroto, y en esos comicios el PP sufrió un severo revés electoral al pasar de 137 a 66 diputados. Un mes después, en las autonómicas y municipales, ese encargo recayó en la vicesecretaria de Política Social, Cuca Gamarra, y la vicesecretaria de Sectorial, Isabel García Tejerina.