Casado ilusiona al Partido Popular

Había partido, el PP existía aunque había perdido votos a chorros y perdido también el gobierno. Había partido, se visualizó en el entusiasmo con que se vivió el congreso de sustitución a Mariano Rajoy y la ilusión con que se recibió al nuevo presidente Pablo Casado, que en su intervención como candidato puso el acento precisamente en la ilusión y, en su primer discurso como presidente, habló directo al corazón de los militantes y a la ilusión demostrada cuanto se conoció el resultado de las primarias.

Tuvo un gesto de gran sensibilidad y elegancia cuando se puso en pie para aplaudir a Soraya Sáenz de Santamaría y obligó así al aplauso general a la ex vicepresidenta, que aguantó firme la decepción de no ganar. Casado insistió en que "Nadie ha perdido, solo ha ganado el PP". Las palabras que dedicó a Rajoy expresaban también su profundo reconocimiento y respeto: "Te seguimos necesitando muy cerca". Incluso algunos de los que habían apoyado a Soraya reconocían que se iniciaba una nueva etapa con espíritu de renovación y recuperación.

Casado ha insistido en que quiere contar con todos. Ésa es la clave, que la integración sea real, y no se visualicen las rencillas personales, que existen. Que se aparte a quienes han promovido movimientos radicales como los que también se han visto en los últimos días. Solo así Pablo Casado podrá cumplir su objetivo de convertir nuevamente al PP en un partido ganador. Sólo así Casado podría convertirse en presidente del Gobierno. Sólo así, en el centro derecha, no en la derecha excluyente, podrá recuperar el PP de Casado los millones de votos que se han ido a Ciudadanos y plantar cara a un PSOE que no dispone de los apoyos necesarios para gobernar.

Soraya Sáenz de Santamaría era una candidata más sólida que Casado, pero Casado entendió mejor que la ex vicepresidenta qué necesitaba el PP. Por eso ha ganado el congreso. Lo que le toca ahora al nuevo presidente es recuperar lo mucho perdido.