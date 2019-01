Casado envía una carta a militantes para reivindicar moderación y "alianzas constructivas"

Santamaría y Rajoy asistirán a la sesión inaugural

La ex vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría acudirá este viernes a la Convención Nacional del Partido Popular acompañando al ex jefe del Ejecutivo Mariano Rajoy, que a las 18.00 horas intervendrá ante los militantes y cargos del PP, según han informado a Europa Press fuentes cercanas a la ex número dos del Gobierno. En la mañana del viernes, Sáenz de Santamaría también viajará a Sevilla para asistir a la toma de posesión de Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía, un acto en el Parlamento andaluz en el que coincidirá con el líder del PP, Pablo Casado, y con Mariano Rajoy. Este jueves, el PP ha confirmado que ha invitado a la Convención tanto a Santamaría como a la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal en calidad de "ex ministras" del Gobierno. El sábado será el discurso del ex presidente José María Aznar y el domingo la clausura correrá a cargo de Pablo Casado. Fuentes de la dirección nacional han señalado a Europa Press que el hecho de que cada uno participe un día es "el mejor formato para garantizar que toda la convención está llena de actos importantes".