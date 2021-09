Casado alerta a los populares europeos de la agenda "radical" de Sánchez

El líder del PP, Pablo Casado, alertó este pasado jueves en Berlín, ante líderes del Partido Popular Europeo (PPE), de la agenda "radical" de Pedro Sánchez en cuestiones como la gestión de los fondos europeos y ha advertido de que cuando "se tienen dos caras y se miente en Bruselas y España", llega un momento en que "la gente te acaba pillando".

Casado viajó a Berlín para asistir a un encuentro de líderes europeos del PPE, donde participó en la mesa El Futuro de la Democracia Cristiana que moderó el presidente del Grupo del PPE en el Parlamento Europeo, Manfred Weber. Durante esta cumbre se despidió a Angela Merkel después de 16 años al frente de la Cancillería.

En declaraciones a los periodistas, Casado aseguró que ha defendido una Europa en la que "el Estado de Derecho se defiende y la solidaridad europea se utiliza para crear empleo y no para sufragar programas electorales radicales", criticando que el Gobierno esté centrado en "debates dictados por Podemos".

Fondos europeos y reforma laboral

Casado reclamó que el Gobierno utilice los fondos europeos para hacer reformas que permitan recuperar empleos y ganar competitividad y no para ofrecer líneas de ayuda a empresas quebradas como Plus Ultra, la remodelación de edificios o viajes culturales que, a su juicio, no es lo que se necesita en este momento.

Además, señaló que en los "corrillos" a los que ha asistido en Berlín le decían que allí "no se creen que la vicepresidenta del Gobierno", Yolanda Díaz, haya "prometido derogar la reforma laboral" y se preguntan "cómo es posible" cuando Sánchez en Bruselas "ha dicho que va a hacer una reforma laboral más flexible".

De la misma manera, indicó que en Europa "la gente no se cree" que en España hayan hecho una reforma educativa para "permitir que los alumnos pasen de curso con las asignaturas suspensas o para segmentar a los alumnos por la lengua cooficial en vez de la competividad". "Ha pasado lo mismo con la reforma de las pensiones, con la reforma fiscal", enfatizó, para denunciar las "dos caras" de Pedro Sánchez.

"¿Va a cumplir con lo que dice en Bruselas o en Madrid?"

El líder del PP advirtió al Gobierno de que "cuando se tienen dos caras y se miente en Bruselas y en España, la gente te acaba pillando". A su juicio, eso es lo que le está pasando al Gobierno liderado por Pedro Sánchez.

"¿Van a cumplir con lo que prometen en Bruselas o lo que promete en Madrid? ¿Va a hacer reformas estructurales para que nos den fondos en Europa o va a hacer contrarreformas estructurales para que le den los votos los de Podemos, los de ERC y los de Bildu?", se preguntó.

Casado pidió al Gobierno "que se aclare" y que "deje de insultar al PP, que es el único partido que dice la verdad y que está velando por los intereses de los españoles, que es hacer reformas para que lleguen los fondos europeos, se cree empleo y se financie el Estado del Bienestar".

El jefe de la oposición acusó también una vez más a Pedro Sánchez de querer "ocupar todos los poderes y anular a la oposición", así como "acallar al Parlamento", "en el que no comparece desde hace 80 días", "Y pretende que encima le demos las palmas", dijo, para añadir que en Europa hay "honda preocupación" por los "ataques" de Podemos al Poder Judicial y las declaraciones de algunos ministros ante resoluciones del Tribunal Supremo.

Casado apuntó que el PP se siente "respaldado por Europa" sobre sus peticiones de reforzamiento de la independencia judicial y explicó que si no hubiera sido por el PP, que en octubre denunció la reforma que quería hacer Sánchez para elegir el CGPJ con la mayoría de Podemos y del PSOE, esa modificación hubiese salido adelante.

Dicho esto, recalcó que tanto Europa como el PP piden que 12 vocales del CGPJ sean elegidos por los jueces y ha señalado que "no hay marcha atrás" en este asunto, por lo que "la pelota está en el tejado" de Sánchez. Además, dijo que él no ha cambiado de posición sino que está en "el sitio de siempre".

"Estamos en Berlín, en Europa, ¿alguien me puede decir un Gobierno más radical que el de Sánchez? No hay ministros comunistas en ningún Gobierno de la UE después de la caída del Gobierno de Tsipras", proclamó, para añadir que el Gobierno "más radical" de la historia de España no puede dar "lecciones" sino hacer "propagada".