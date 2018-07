Casado se presenta como el candidato de "manos blancas y el bolsillo vacío"

Pablo Casado ha pronunciado un discurso con el tono de voz muy elevando, generando continuamente aplausos y fijando la posición política del PP que pretende presidir desde hoy en asuntos de actualidad. No ha revelado quién será su secretario general. En su propuesta de equipo ejecutivo figuran los andaluces Juan Ignacio Zoido y Esperanza Oña, así como la vicesecretaria general Andrea Levy y los ex ministros Rafael Catalá, Isabel García Tejerina, Dolores Montserrat. Para la Junta Directiva Nacional cuenta con el sevillano Alberto Díaz y el gaditano José Loaiza, entre otros. Tendió la mano a Cospedal y a Santamaría e incluyó a los otros candidatos a las primarias.

Casado saludó en inglés al presidente del grupo popular en el Parlamento Europeo. Felicitó a Rajoy por la confianza depositada en él cuando "nadie quería dar las ruedas de prensa" y para acudir "a los platós de televisión a los que nade quería ir". Sin papeles por delante, Casado fue agradeciendo su labor a los principales rostros del partido, incluido Soraya Sáenz de Santamaría: "Pase lo que pase saldremos más unidos de este congreso".

Restó importancia a las primarias, en las que quedó segundo. Redujo las votaciones del día 5 de julio a una "selección previa". Se dirigió a los compromisarios con el ánimo encendido: "¡Votad en libertad lo que queráis, sin indicaciones, con fuerza!".

"He empezado de abajo a arriba como vosotros. Nadie me ha regalado nada, como a vosotros". Exhibió su carnet de afiliado, ya "machacado" por los años.

Recordó una enseñanza de Adolfo Suárez. "La vida te da siempre dos caminos: el difícil y el cómodo. Hay que escoger el primero para que la comodidad no decida por ti".

Ha hablado de los orígenes de su proyecto: "Empezamos dos: mi mujer y yo. Y fuimos creciendo".

Arengó a los militantes de cara al futuro. "Quiero que vayáis por la casa pisando fuertes. La ilusión es fundamental para recuperar los tres millones de votos que hemos perdido. Tenemos que convencer a esas personas que pueden confiar en nosotros. No nos valen los ocho millones de votos que tenemos. Injustamente nos han sacado del Gobierno. Y menos nos valen los cinco millones de votos que nos dan las encuestas". Hacen falta "ilusión y renovación". "Somos el partido de la garantía y defensa de las libertades públicas en Cataluña".

"Tenemos que dar oportunidades a los jóvenes y a las personas jubiladas que tienen ahora más tiempo para ser alcaldes o concejales. Hay que recuperar el espacio que nos ha quitado algunos partidos", en alusión a Ciudadanos.

"Ofrezco un proyecto de unidad. Estoy orgulloso de Manuel Fraga, José María Aznar y Mariano Rajoy. Pero no podemos ser solo hijos de nuestro pasado, sino padres de nuestro porvenir, como decía Unamuno".

"Nos dirigimos a las clases media. Somos el partido de la España que madruga. De los autónomos que levantan la persiana y que saben que sacando adelante su familia, sacan a delante a su país. Somos el partido. Somos el partido de los pensionistas, de los estudiantes que quieren una ley de educación que les garantice un porvenir, de las mujeres, de los agricultores y ganaderos, de la España rural. Y somos el partido de los desempleados que madrugan y que saben que con el PP es más fácil conseguir un empleo".

"Somos el partido de las personas, que no colectiviza por género, religión u orientación sexual. Somos el partido de la libertad individual. Somos el partido que mejor garantiza el estado del bienestar. Tenemos que tener una sociedad no subsidiada, sino de la prosperidad".

Se ha referido a naciones con fuertes tensiones internas. "Estamos con nuestros hermanos de Venezuela, de Cuba... Queremos la libertad en España y en todo el mundo".

Arremetió contra el proyecto de ley de eutanasia. "Somos el partido que defiende la vida y la familia. Eso no es de derechas ni de izquierdas, sino la base social de cualquier país. No hay nada más progresista que defender la vida en la Europa del invierno demográfico, la conciliación. Nos vamos a oponer la ley de la eutanasia de Pedro Sánchez, por innecesaria e injusta. Esto no es religión, es que es injusta, como ha ocurrido en el Reino Unido con el caso del bebé".

Reclamó la libertad de los padres de decidir el colegio de sus hijos: "No un código postal".

Abordó el lastre de la corrupción que condiciona al PP: "Aquí no va a caber un solo corrupto. Pero también os digo que voy a defender al PP de condenas mediáticas, de insidias..."

Somos el partido que defiende la seguridad. "No hacemos demagogia con los barcos", en alusión al Aquarius. "Somos el partido d ellas víctimas del terrorismo, de las nuestras y de las de los demás". Recordó que su arranque de campaña fue en San Sebastián y después a Ermua. "Que el espíritu de Ermua siga vivo, que nos intenten casar el relato". "Nos dan pena los familiares de las víctimas, no los de los terroristas". "Y somos el partido de la unidad de España, somos el partido parido para defender una única España. Estuvimos en Alsasua apoyando a la Guardia Civil. Estuvimos en los Sanfermines y casi nos apalean en la plaza del Ayuntamiento por defender que Navarra siga como está, no como un anexo".

"Me habéis preguntado con quién me presentaba. Me presento con todos vosotros, con los compromisarios, con los militantes de base, los héroes de lo cotidiano en el partido". Repasó el territorio español, desde "la defensa de la bandera española en Ceuta y Melilla", a la figura del presidente Feijóo que renunció a la carrera por la presidencia: "¡Qué orgullo de presidente tenéis en Galicia, generoso y responsable!". "Os garantizo que no lo tenéis lejos", prometió sobre Núñez Feijóo. "Los vascos os habéis jugado la vida. Tabarnia va a ser de verdad". "¡Andalucía ansía que acaben 40 años de fracaso político!". Y continuó con las referencias a las diversas regiones: "Cantabria quiere un buen presidente y no un tertuliano de televisión", en alusión a Revilla. "Y en las Islas Baleares el turista no sobra".

"Nuestro proyecto es de manos blancos y bolsillos vacíos. De la mente clara y del corazón enamorado de España. Por eso acabo diciendo: ¡viva el Partido Popular! ¡Y viva España!".