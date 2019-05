Casado rescata a Rajoy

El líder del PP, Pablo Casado, ha instado este viernes a todo el partido a "remar en la misma dirección" y ha considerado que la formación "no ha cambiado", algo en lo que ha coincidido con el ex presidente Mariano Rajoy, que ha sido rescatado por el candidato popular para escenificar su viraje al centro en detrimento de José María Aznar.

Durante un acto en Zaragoza, en el que ha presentado el programa para las elecciones europeas del 26-M a orillas del Ebro, Casado ha lanzado un mensaje en clave interna y se ha mostrado convencido de que este esfuerzo conjunto es algo que ya hacen tanto la dirección nacional como las regionales y provinciales.

A su juicio, el partido "no ha cambiado" sino que lo que ha cambiado es la sociedad española "porque hay un Gobierno que ha manipulado la realidad, que ha mentido", ha apuntado para cargar sobre sobre los socialistas. "Y que cada uno nos ubique, no sé si estamos en el centro, en el medio pensionista, en la derecha, en el centro derecha, me da igual, estoy donde siempre ha estado el PP", ha puntualizado.

Rajoy ha hecho por su parte campaña a pie de calle en Zamora, donde ha asegurado que su partido no ha variado su posición ideológica porque "siempre ha estado en el mismo sitio" y sigue siendo "una gran fuerza política, la mayor de España".

Rajoy se empleará a fondo

El ex presidente del PP, que hará campaña en más sitios de cara a las elecciones municipales, europeas y autonómicas, ha explicado que aunque está retirado de la vida política, "eso no significa" que no le importe lo que pasa en su país y su partido y negó que su formación no contara con él en las elecciones generales.

Rajoy ha reconocido que el PP no obtuvo los resultados que hubiera "deseado" y abogó por mirar hacia adelante con el objetivo de conseguir "los mejores resultados posibles y aquí ganar".

Para las elecciones del 26 de mayo, Casado ha reclamado a los electores que evalúen a la hora de votar lo que considera una "irresponsabilidad" de Ciudadanos y Vox, al no haber querido unir el voto para las generales y "celebrar la victoria" del socialista Pedro Sánchez.

"Los ríos discurren, a veces van más altos y a veces más bajos, como los partidos, pero al final siempre se llega remando en la misma dirección a buen puerto", ha agregado Casado, después de la debacle sufrida el 28-A.