Casta, derechita cobarde, sanchismo, escudo social... Cuando las palabras atrapan la mente del votante

El lenguaje que se usa determina la visión del mundo que uno tiene. Bien lo saben los políticos, acostumbrados a aplicar los marcos lingüísticos para atrapar la mente del votante.La 'casta', el 'sanchismo' o la 'derechita cobarde' son ejemplos de estos términos que salpican los discursos de los políticos y que son reproducidos después, una y otra vez, por los medios de comunicación y los ciudadanos."Un buen marco o enmarcado tiene que apelar a una idea, profunda y fácil de comprender. Son metáforas que funcionan muy bien en la mente colectiva. El inconsciente colectivo los captura y parece que son de sentido común", afirma Miguel del Fresno, experto en investigación social on line y sociólogo de la UNED.

El éxito de la 'casta' cuando Podemos era joven

Para Del Fresno, el término 'casta', empezado a utilizar por un recién nacido Podemos en 2014, alcanzó la categoría de éxito en el momento en que fue repetido incluso por quien no debía repetirlo, sus adversarios políticos.La repetición y no evocar el marco del adversario son algunas de las reglas básicas para aplicar estos ganchos léxicos, que sirven para enmarcar una parte de la realidad, para construirla.Luis Arroyo, presidente del Ateneo de Madrid y consultor político, insiste en la importancia de elegir las palabras, porque ellas hacen que la gente perciba la realidad de un modo u otro. "La gente -explica- está, por ejemplo, más a favor de la interrupción voluntaria del embarazo que del aborto".Más allá del concepto "tan hindú" de 'casta', que representaba la "batalla del pueblo contra los poderosos", ambos expertos repasan otros ejemplos de la técnica del enmarcado o 'framing', uno de cuyos máximos referentes es el influyente lingüista norteamericano George Lakoff.

El 'escudo social' del Gobierno

El término 'escudo social', utilizado mucho por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es un ejemplo de buen enmarcado. "Es el Gobierno superhéroe que proporciona un escudo a través de sus medidas frente a la crisis y la incertidumbre", afirma Arroyo, quien apunta que aunque no es tan conocido como otros, este marco empieza a funcionar.También está bien, a su juicio, el apelativo del Gobierno a las 'clases medias y trabajadoras'. "Medias porque el 90% de la población se considera clase media, y trabajadoras porque abunda en la parte progresista, obrera, que también hay que cuidar".

El odiado 'sanchismo'

En el lado opuesto encontramos 'sanchismo', que es, para Arroyo, un "grandísimo acierto de los enemigos de Sánchez. "Es Sánchez, no es el PSOE. Entiendo que usted es votante del PSOE, porque es buena gente, pero ¿Sánchez?... Sánchez es lo peor, es el enemigo de España, que sólo quiere quedarse en el asiento. Por tanto, nuestro ataque no es contra el PSOE, es contra el 'sanchismo", desgrana con ironía este experto.Un marco que, sin embargo para Del Fresno, no tiene nada de malo. "Podría usarse también desde el lado contrario, con una orientación positiva".En el último cara a cara en el Senado entre Sánchez y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, utilizó la palabra 'sanchismo' hasta en seis ocasiones. El presidente, por su parte, se refirió a las 'clases medias y trabajadoras' cinco veces.El despectivo 'derechita cobarde'Donde hay unanimidad en que es un marco eficaz, "fantástico" a juicio de Arroyo, es en la 'derechita cobarde', usado, aunque ahora menos, por Vox."Es divertido, despectivo. Creo que surge, si no recuerdo mal, de Federico Jiménez Losantos, que es una máquina de titulares y de generar marcos. Es Rajoy, Pablo Casado; frente a los duros, los valientes: que son Vox, estos hombres cazadores y fuertes", dice el presidente del Ateneo.

Ayuso, la adalid de la libertad

"Comunismo o libertad", uno de los lemas de campaña de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, es también un marco que se ha demostrado eficaz."El acierto sobre todo fue la palabra libertad, porque en un momento en el que la gente está encerrada en su casa (en la pandemia) el hecho de que ella dejara que las cafeterías abrieran permitió situar a Madrid como un reducto precisamente de libertad, era muy difícil contradecirlo", subraya Arroyo, para quien fue brillante aunque estaba lleno de trampas.Es un "enmarcado bipolar", apoya Del Fresno, porque fomenta el partisanismo y la polarización.El 'latido fetal', 'excepción ibérica' y su opuesto 'timo ibérico', el nuevo 'capitalismo despiadado' y el ochentero 'capitalismo de amiguetes', ejemplos de buenos y malos enmarcados jalonan los discursos de los políticos españoles."El poder consiste en quién tiene la capacidad de definir la realidad", sentencia Del Fresno. El éxito es de quien domina el enmarcado y el relato para hacerlo, y de quien consigue que la gente acabe usando el término en el día a día, de manera inconsciente, como ha ocurrido con el 'estado del bienestar', zanja Arroyo.