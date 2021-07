Cataluña cierra el ocio nocturno en interiores y pide volver al uso obligatorio de la mascarilla

El Govern catalán ha anunciado este martes que vuelve a cerrar el ocio nocturno a partir de este fin de semana, y con una vigencia de 15 días, en espacios cerrados e impone restricciones en acontecimientos que se celebren al aire libre ante la alta propagación de las nuevas variantes del coronavirus.

Así lo ha anunciado la portavoz del Govern, Patricia Plaja, en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu, donde ha asegurado que dan marcha atrás "para proteger la salud de las personas y para garantizar el buen funcionamiento del sistema y a todo el colectivo sanitario".

Sólo podrán abrir espacios de ocio nocturno que sean "totalmente en el exterior", tales como las carpas de verano, y para asistir o participar en actividades de cualquier naturaleza que reúnan a más de 500 personas, como fiestas mayores, actividades musicales o culturales, se requerirá un test de antígenos o un test PCR con una vigencia de 12 horas o el certificado de vacunación que corrobore que tienen la pauta completa de la vacuna.

Además, la portavoz del Govern ha especificado que todas las actividades que se lleven a cabo deberán terminar a las 3 de la madrugada.

Pese a que todo es susceptible de cambiar en función de la evolución del virus, Plaja ha argumentado que un cúmulo de factores les han llevado a tomar decisiones, dado que hay una "relajación general de la población, donde en determinados espacios parece que la pandemia haya terminado, y en determinados ámbitos donde hay mucha gente se incrementa aún más, y esto facilita el aumento de contagios".

Ante las críticas del sector, uno de los más afectados por la pandemia, Plaja ha asegurado que el Govern les ha informado la mañana de este martes de las nuevas restricciones, que el Procicat está acabando de redactar.

Ante el alto ritmo de propagación de la nueva variante del Covid-19 y la relajación de medidas que se han aprobado, la Generalitat trasladará al Gobierno la necesidad de recuperar la "obligatoriedad" del uso de la mascarilla, al ser una competencia estatal.

"Hay medidas que queremos tomar y no podemos, porque no somos autoridad competente. La mascarilla debería volver a ser un elemento obligatorio, pero es el Gobierno quién puede modificar su uso", ha apuntado Plaja, que ha recomendado a los catalanes que la utilicen siempre con personas que no sean de la propia burbuja y en interiores y exteriores.

Y es que, según la portavoz del Govern, el virus se está propagando "a una velocidad que no se había visto hasta ahora", y por ello ha insistido en la importancia de la mascarilla, guardar las distancias, ventilar espacios cerrados y lavarse las manos.