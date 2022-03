Ceniza fue la la palabra del miércoles

Que la ceniza iba a estar presente este miércoles 2 de marzo era algo que se sabía hace tiempo. Inicio de cuaresma y todas empiezan con ella. Pero que fuera a ser un elemento fundamental más allá de las imposiciones católicas ha sido algo que llama la atención.

Cenizas es lo que han dejado los misiles rusos en las ciudades de Ucrania al cumplirse una semana del comienzo de la invasión rusa. Desolación y destrozos en unos edificios que poco parecen tener de objetivos militares y más de daños colaterales o una mala puntería (o malas personas disparando) que es preocupante para los civiles ucranios.

Enfrente la comunidad internacional haciendo efectivas las sanciones contra la economía rusa y sus oligarcas llevan a los discípulos de Putin a amenazar al resto del mundo con convertirlo en cenizas con una tercera guerra mundial que sin duda sería nuclear.

De las cenizas también quiere resurgir el Partido Popular. La propia consejera de Agricultura de Andalucía, Carmen Crespo, recurrió hoy al símil del ave fénix resurgiendo al hablar de su partido, horas antes de que Nuñez Feijoó anunciase emocionado que se presentará como candidato a presidir el PP en el Congreso Extraordinario que albergará Sevilla en abril.

No parece que Feijoó vaya a tener rivales en su carrera hasta lo más alto de Génova y lo hará sobre las cenizas de un Partido Popular descabezado y en el que ha quedado claro que la mecha de las intrigas prende con facilidad y no deja nada a su paso.

En ese episodio fratricida que es el que representan los populares, hoy también escuchamos las ascuas de lo que no nos dejaron oir en la Junta Nacional del PP: el discurso de Isabel Ayuso. Siete minutos y pico contundentes, sin hacer amigos y pidiendo expulsiones. A can que lame ceniza, no le debes confiar la harina.

Miércoles de ceniza, pero de la que sí se esperaba para las cabezas católicas han tenido los compañeros cofrades de Diario de Sevilla. Este simbólicio día fue el elegido para dar a conocer a su nueva criatura informativa: el podcast de Semana Santa de El Palquillo.

Para todos ellos va mi reconocimento hoy. Un nuevo formato para una nueva época en el periodismo que se adapta y busca a su audiencia allí donde esté. Como en la cita de Gustav Mahler: "la tradición no es la adoración de las cenizas, sino la preservación del fuego”.

En este caso en formato audible y disponible cada semana con un nuevo episodio en la web, su canal de ivoox y en Spotify. Mucha suerte en la andadura que afrontan y todos los éxitos.