Cerrado el plazo de candidaturas a presidir el PP con siete aspirantes

ELIO CABANES (Valencia, 1974).- Concejal del PP en La Font de la Figuera (Valencia). Ha sido muy crítico con Mariano Rajoy por no haber dimitido. -Le pidió que se hiciera el "Harakiri" - antes del éxito de la moción de censura de Pedro Sánchez. Se presenta para "transformar el partido desde las bases".

Suma de apoyos

Los candidatos a la presidencia del PP han empezado a sumar apoyos de entre los ex ministros del Gobierno y los cuadros del partido, que poco a poco van abandonando la neutralidad para expresar en público sus preferencias e incluso su incorporación a alguna de las candidaturas.

La ex vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, es la que de momento cuenta con el respaldo de más ex ministros, cinco, mientras que la todavía secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, se ha presentado ante los populares como la candidata de los militantes, aunque también la acompañarán al menos dos ex ministros.

El aún vicesecretario de Comunicación del partido, Pablo Casado, ha exhibido pluralidad pero ningún cargo del Ejecutivo en su candidatura, como tampoco, hasta ahora, el ex ministro José Manuel García-Margallo. El portavoz de Exteriores, José Ramón García-Hernández, tiene el respaldo público del ex responsable de Interior Jorge Fernández Díaz. De los militantes José Luis Bayo y Elio Cabanes no constan apoyos conocidos.