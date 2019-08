Chivite apela a la Constitución en su toma de posesión en Navarra

La socialista María Chivite tomó ayer posesión como presidenta de Navarra, en un acto institucional en el que se puso "a disposición" de Navarra, prometió su "respeto" a una comunidad "plural", hizo votos por mejorar su bienestar y apuntó como "reto" la convivencia. En el atrio del Parlamento foral, Chivite prometió "respetar, mantener y mejorar el régimen foral de Navarra, acatar la Constitución y las leyes", y cumplir las obligaciones del cargo.

El presidente del Parlamento regional, Unai Hualde, abrió un acto al que además asistieron los ministros Luis Planas y José Luis Ábalos, entre otros muchos invitados, como el lehendakari Íñigo Urkullu. Ante ellos, Chivite expresó el "honor", "responsabilidad" y "reto" que supone acceder al cargo, "una oportunidad para trabajar por una Navarra que, desde su marco institucional y con lealtad al resto de instituciones forales, españolas y europeas, avance".

"Como presidenta, respetaré todas la manera de pensar, de sentir, de vivir, de amar", porque los navarros son "diversos en una sociedad diversa" y por ello no concibe la convivencia "si no es desde los principios básicos de respeto, paz, memoria, verdad y justicia". Aseguró que la "ética" sustentará su quehacer en gobernar "para todos y para todas", y apeló "al diálogo y al acuerdo" y a "alcanzar consensos" en un Parlamento en el que no suma mayoría. Emocionada en algún momento, admitió que el camino será "complejo y en ocasiones difícil y duro".

Urkullu, cuya presencia fue muy simbólica por las críticas de PP y Ciudadanos al pacto que necesitó la abstención de Bildu, valoró que el Gobierno de Navarra nazca de "un acuerdo entre diferentes basado en un acuerdo programático", como ya ocurrió en la pasada legislatura, cuando lo presidió Uxue Barkos (Geroa Bai).

Cuestionado por si en la relación entre los gobiernos navarro y vasco queda algún aspecto pendiente, apuntó que el convenio de colaboración entre ambos incluye 18 grandes temas, unas cuestiones que se vienen abordando con "absoluta naturalidad" y así pretenden seguir haciéndolo.

Al contrario, Navarra Suma recordó al socialista Ábalos que "la investidura de Chivite cierra la puerta a cualquier acuerdo de UPN, PP y Cs con el PSOE".