Chivite echa a andar

Chivite inicia su mandato con un invitado especial en su toma de posesión: Urkullu. Quizá haya sido un simple gesto de cortesía, pero no estuvo el lehendakari en la de de Uxue Barkos hace cuatro años, pese a ser la candidata de la marca navarra del PNV. Puede no significar nada, pero puede también indicar su satisfacción al apostar el PSN por un Gobierno con predominio del color vasco que presentan PNV y Bildu. Tanto Chivite como Sánchez consideran irrelevante la presencia abertzale, pero inquieta a los partidos autodenominados constitucionalistas, incluidos socialistas; no sólo del histórico, en el que están las figuras más señeras del PSOE, sino también dirigentes actuales no ocultan su preocupación ante el paso dado por Chivite con las bendiciones de Moncloa y Ferraz.

Ese pacto tiene consecuencias: la imposibilidad del PP y Cs de permitir la investidura de Sánchez, que es lo que busca el presidente en funcioness. Pero, aparte, es un reto para la nueva presidenta, acusada de que su pacto con Bildu puede suponer un giro del nuevo Ejecutivo vasco a posiciones hasta ahora rechazadas de plano por los sucesivos presidentes. Incluso Barkos se marcó líneas a no traspasar, mientras que a Chivite se la ve como una dirigente decidida a aceptar iniciativas que forman parte del acervo nacionalista e independentista vasco, que incidirían en la pérdida gradual de la identidad navarra ante los avances de la cultura y la idiosincrasia vasca, que desde hace décadas son objetivos del PNV.

Chivite es una mujer que sabe lo que se trae entre manos, como ha demostrado al llegar a acuerdos que parecían inalcanzables. Dicen los que la conocen bien que no renunciará nunca a la españolidad de Navarra. Tendrá que demostrarlo, porque hasta ahora la palabra España no sale de su boca, ni toma decisiones que hagan pensar que no va a ceder un milímetro ante los que sueñan con una Navarra formando parte de un País Vasco francés usando la transitoria cuarta de la Constitución, que establece un posible procedimiento para la incorporación de Navarra a Euskadi; transitoria que de momento ningún líder navarro ha puesto sobre la mesa.