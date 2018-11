Cifuentes, procesada por su máster en la Rey Juan Carlos

Más información La juez archiva el caso sobre el máster de la ex ministra Carmen Montón

La jueza del caso Máster, Carmen Rodríguez-Medel, ha procesado a la ex presidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes por los delitos de falsedad documental en relación a su máster que cursó en 2011-2012 en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid.

En un auto de transformación a procedimiento abreviado (equivalente al procesamiento), dictado este miércoles, la magistrada acuerda el fin de la instrucción y procesa además al ex director del Instituto de Derecho Público Autonómico de la URJC Enrique Álvarez Conde, a la profesora Cecilia Rosado y a la ex asesora de la ex presidenta regional María Teresa Feito.